Késelés Manchesterben - Hárman sérültek meg a támadásban

Ha az Egyesült Államok nem vonja vissza szankciót, Észak-Korea újraindíthatja atomprogramját – üzente újévi köszöntőbeszédében Phenjan vezetője.

„Ha az Egyesült Államok nem váltja be egész világ előtt tett ígéreteit, és továbbra is nyomást gyakorol köztársaságunkra, nem lesz más választásunk, mint új utat keresni önállóságunk védelmére“ - üzent az állami tévében leadott újévi köszöntőbeszédében Kim Dzsong Un. Bár az ünnepi beszédet alapvetően Észak-Korea polgárainak szánta (és abban főként gazdasági kérdésekre tért ki) Dzsong Un egyértelmű jelzést adott a nemzetközi közösség felé is. A phenjani vezető hangsúlyozta, országa már több egyértelmű lépést tett a nukleáris leszerelés érdekében, és most Amerikán a sor, hogy felszámolja a rájuk kirótt szankciókat, írja honlapján a BBC . A brit közszolgálati média szöuli tudósítója, Laura Bicker szerint ez azt jelentheti, hogy Phenjan 2019-ben hivatalosan újraindíthatja – a jelek szerint fű alatt jelenleg is zajló nukleáris programját. Az észak-koreai vezető ugyanakkor kiutat is hagyott a konfliktusból, hiszen hozzátette, hogy bármikor szívesen találkozna újra Donald Trumppal.