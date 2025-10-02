A feltételezett elkövetőt semlegesítették.
Eve Aston 20 éves volt és különféle mentális betegségekben szenvedett a támadás óta.
Egy most megjelent vizsgálati anyag szerint a Manchester Arena mindig potenciális célpontja lehet egy támadásnak, amivel mindenkinek tisztában kell lennie.
A biztonsági személyzet tehetetlennek bizonyult a rohammal szemben.
Az öt sebesült közül hármat kórházban kezelnek, sebeik "csúnyák", de nem életveszélyesek.
Egyelőre nem tudni, mi volt a támadó indítéka.
Bombaszakértőket küldtek a reptérre, ahonnan mindenkit evakuáltak. A helyszínen kontrollált robbantás is történt.
A heves esőzések miatt súlyosan megsérült egy közeli víztározó gátja
"Terrorizmushoz kötődő" cselekményként kezeli a rendőrség az óév utolsó estéjén történt manchesteri késelést, de az indítékot és az incidens körülményeit továbbra is vizsgálják, csakúgy, mint az elkövető elmeállapotát.
Napok óta nem tudják eloltani a hatóságok azt a Manchester környéki tüzet, ami miatt már 30-nál több otthont is ki kellett üríteni - írja a Reuters.
Végső búcsút vettek szerdán a májusi manchesteri öngyilkos merénylet legfiatalabb áldozatától.
Világsztárokkal tért vissza Manchesterbe vasárnap este Ariana Grande, miután a 23 éves amerikai énekesnő két héttel ezelőtti teltházas koncertje után egy öngyilkos merénylő nagy erejű pokolgépet robbantott fel a távozó tömeg közepén. KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Nagy-Britanniában további három embert vettek őrizetbe az egy hete, a manchesteri arénában végrehajtott terrortámadás kapcsán, így 14-re nőtt az őrizetbe vettek száma. A Scotland Yard közlése szerint 19, 23 és 25 éves fiatalemberekről van szó, akik a terrorellenes törvényt sértették meg. A 22 éves merénylőt egybehangzó, hivatalosan nem cáfolt brit sajtóértesülések szerint ismerték a terrorellenes hatóságok, és az elmúlt években saját családja, illetve az általa látogatott mecset vallási elöljárója is figyelmeztette a szolgálatokat Salman Abedi radikális megnyilvánulásaira. Ezeket a bejelentéseket a brit elhárítás vizsgálja.
Amber Rudd brit belügyminiszter szerint egyelőre érvényben marad a manchesteri robbantásos merénylet után elrendelt legmagasabb, kritikus fokozatú terrorkészültség Nagy-Britanniában. A Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka, Mark Rowley ugyanakkor nagyon komoly előrelépésről számolt be a merénylő mögötti terrorhálózat felszámolásában.
Katonai tűzszerész egységet riadóztatott a manchesteri rendőrség egy iskolához - tudósít a BBC. A rendőrség szóvivője szerint egyelőre túl korai lenne kijelenteni, hogy az esetnek köze van a hétfő esti merénylethez, de azt megerősítette, hogy a Hulme városrészben található Linby utcában bombaszakértők vizsgálják az épületet.
Leállította a manchesteri rendőrség a hétfői robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban rendre kiszivárogtak ezek az értesülések az amerikai sajtóhoz.
A stúdióban egyszerre csak megszólalt a vészjelző, majd felhangzott egy automatikus üzenet: Figyelem, figyelem, kérem, hagyja el az épületet a legközelebbi kijáraton át. Ne használja a liftet! A történteket a stúdióban elhelyezett kamera is rögzítette. Az egyik műsorvezető láthatóan meg is ijedt a vészjelzés hallatán - írta az Independent alapján a hvg.hu.
A brit belügyminiszter szerint valószínűleg nem egyedül cselekedett a manchesteri merénylet végrehajtója, a 22 éves Salman Abedi, aki házi készítésű bombát robbantott hétfő éjszaka az Ariana Grande-koncert után. Szerdán három embert vettek őrizetbe a robbantással összefüggésben Manchesterben, egyet pedig a londoni repülőtéren. A célzottan a gyerekeket és fiatalokat célzó terrortámadásnak huszonkét halottja van, a sérültek száma pedig 64-re emelkedett, közülük húszan válságos állapotban vannak. A tragédia felülírta a politikát, szünetel a választási kampány Nagy-Britanniában, Theresa May brit miniszterelnök pedig kedd este bejelentette, hogy a legmagasabb, kritikus szintre emelték a terrorellenes készültségi szintet. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: Jeff J Mitchell/Getty Images
Legalább két lengyel állampolgár meghalt a manchesteri terrortámadásban, egy lengyel pedig megsebesült - közölte szerda reggel a lengyel külügyi tárca azzal, hogy a tényt a brit hatóságok megerősítették.
Huszonkét halottja, közel hatvan sérültje van a hétfő esti manchesteri öngyilkos robbantásnak. A tragédia felülírta a politikát, szünetel a választási kampány Nagy-Britanniában. Még több fotót itt!
Elfogadhatatlan, hogy a Fidesz a maga pillanatnyi belpolitikai érdekét és a konstruált ellenségképét belevarrja a manchesteri tragédiába – mondja Balázs Péter, volt külügyminiszter.
Brüsszel elleni kampányának részévé tette a kormány a manchesteri tragédiát, mondván: a terrorcselekmény az illegális bevándorlással függ össze.