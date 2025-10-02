Terror - Őrizetbe vettek három férfit Manchesterben

A brit belügyminiszter szerint valószínűleg nem egyedül cselekedett a manchesteri merénylet végrehajtója, a 22 éves Salman Abedi, aki házi készítésű bombát robbantott hétfő éjszaka az Ariana Grande-koncert után. Szerdán három embert vettek őrizetbe a robbantással összefüggésben Manchesterben, egyet pedig a londoni repülőtéren. A célzottan a gyerekeket és fiatalokat célzó terrortámadásnak huszonkét halottja van, a sérültek száma pedig 64-re emelkedett, közülük húszan válságos állapotban vannak. A tragédia felülírta a politikát, szünetel a választási kampány Nagy-Britanniában, Theresa May brit miniszterelnök pedig kedd este bejelentette, hogy a legmagasabb, kritikus szintre emelték a terrorellenes készültségi szintet. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK! FOTÓK: Jeff J Mitchell/Getty Images