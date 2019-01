Síró csecsemőt találtak az összedőlt orosz tömbház romjai alatt

Bár Recep Tayyip Erdogan legutóbb októberben járt Budapesten, ám hamarosan újra Magyarországra látogat - derül ki Ahmet Akif Oktay török nagykövet Anadolu hírügynökségnek adott interjújából. A közeljövőben Mevlüt Cavosoglu török külügyminiszter és Abdulhamit Gül igazságügyi miniszter is Budapestre érkezik, - nemrégiben pedig Binali Yildirim korábbi kormányfő, mostani házelnök járt nálunk - ők már valószínűleg az elnök útját is előkészítik. Erdogan legutóbbi, a felújított Gül baba türbét is érintő vizitje inkább szimbolikus volt, viszonzás, miután az uniós vezetők közül egyedüliként Orbán Viktor részt vett elnöki beiktatásán. Azt egyelőre nem tudni, hogy a valószínűleg üzleti fórummal is összekötött következő látogatást a jó kapcsolatokon kívül mi indokolja. Októberben a magyar kormányfő azt ígérte, erőteljes hadiipari együttműködést kívánunk kialakítani a törökökkel.