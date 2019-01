Hússzor annyi rendőr volt az Orbán-ellenes flashmobon, mint tüntető

Több mint évi 155 millió forintért 207 kocsit üzemeltet a 23 megyei jogú város – tudta meg a Népszava. A folyton adóssággal küzdő Pécs luxus Volvója ma is kilóg a sorból.

November végén fordult lapunk közérdekű adatigényléssel a 23 megyei jogú város önkormányzatához, hogy megtudjuk, milyen és mekkora autóflottát tartanak fenn. Húsz település érdemben válaszolt, Sopron, Győr és Szombathely viszont közölte, nincs önkormányzati tulajdonú autójuk – arról pedig nem adtak tájékoztatást, hogy magának a polgármesteri hivatalnak, a városnak hány járműve van. A válaszokból kiderült, hogy a legtöbb önkormányzati autót Miskolc üzemelteti, a borsodi megyeszékhely saját flottája 25 tagú, a második legtöbb városi autó Szeged utcáin fut, míg a harmadik helyen Debrecen és Szekszárd osztozik 18-18 kocsival. A legszerényebb ebből a szempontból elvileg Kecskemét, ahol csak egy autó önkormányzati, gyanítható persze, hogy a többi a hivatal tulajdonában van. A legrégebbi autó miskolci, az 1997-es Opel Corsa már jó néhány hivatali dolgozót kiszolgált, hat megyei jogú város viszont az idén is vásárolt vagy lízingelt új kocsit. A legnépszerűbb márka a legnagyobb vidéki városokban a Volkswagen. Ebből 41, a második legnépszerűbb Skodából 30, Suzukiból 24 szolgál az érintett városokban. Hondából, Hyundaiból, Audiból, Volvóból és Mercedesből egy-egy akad az önkormányzati flottákban. A polgármesterek többsége is a VW-t és a Skodát preferálja, a városvezetők közül öten – Debrecenben, Dunaújvárosban, Székesfehérváron, Szolnokok és Veszprémben – a Passatot favorizálják, míg Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Nagykanizsán és Szekszárdon a Skoda Superb-et kedvelik. Skoda Kodiaq-ot használ Érd első embere, az adóssággal állandóan harcoló Pécs fideszes vezetője, Páva Zsolt Volvo S80-ban utazhat – három éve, sajtóhírek szerint mintegy 12 millióért vették a luxusautót. Salgótarjánban egy Kia Niro, Nyíregyházán viszont Audi A6 a polgármester szolgálati autója. Kilenc település azt is közölte, milyen autót használnak az alpolgármesterek: VW Passat, Skoda Octavia, Ford Mondeo, Mazda 6, VW Jetta és Golf segíti a munkájukat. Az önkormányzati autók többségét persze a hivatali dolgozók használják, ezek jellemzően közép vagy alsó középkategóriás kocsik, legtöbbjük Opel Astra és Suzuki SX4, a közterület-felügyeletesek általában Daciával járnak. A megyei jogú városok autóinak körülbelül negyede valamilyen szállítójármű, nagyjából tizedüket pedig önkormányzati intézmények – könyvtárak, múzeumok, orvosi ügyelet – használják. A települések több mint 150 millió forintot költenek évente az adófizetők pénzéből az autóflották fenntartására, ami átlagosan 7,5 millió városonként. A legtöbbe elvileg Szekszárdon kerülnek a kocsik, igaz, a tolnai megyeszékhely nemcsak az autó adóját, biztosítási és javítási költségeit, útdíjait, de az éves üzemanyagdíjat is megadta, mások viszont utóbbit kihagyták, noha messze ez a legnagyobb költség a kocsikkal kapcsolatban. Az egy autóra jutó éves költségeknél így jelentős a különbség, hiszen míg Kecskeméten, Nagykanizsán, Salgótarjánban vagy Egerben ez csak 250-350 ezer forint, addig azokban a városokban – Dunaújvárosban, Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsen, Székesfehérváron, Szekszárdon, Zalaegerszegen – ahol az üzemanyag-költség is szerepel a fenntartási összegben, ott ez a tétel az 1,1-2 millió forintot is eléri.