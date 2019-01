Keszthelyi Vivien lesz az első magyar női pilóta a Forma-3-ban

A végső győzelem szempontjából meghatározó lehet a Győri Audi ETO KC és a kilenc kör után ugyancsak veretlen Ferencváros szerdai párharca a női kézilabda-bajnokságban.

A kézilabda-rajongók számára 2019 első munkanapja kicsit még az év végi ünnepek folytatása, egyúttal méltó lezárása lehet, szerdán ugyanis a hazai liga két domináns csapata, az aranyéremért évek óta egymással versengő Győr és az FTC-Rail Cargo Hungaria méri össze a tudását Győrben (19.00, tv: M4 Sport). Noha a 10. forduló előtt egyaránt pontveszteség nélkül, 18-18 ponttal álló gárdák szezonbéli első párharcának időpontja kissé szokatlan, augusztus óta ismert: belépőjegyet hónapok óta nem lehet kapni, valamennyi nagyon gyorsan gazdára talált.

„Ismét egy év véget ért, az új pedig alig ad időt és máris csúcsrangadóval kezdődik 2019. Talán ezért is szeretjük mindannyian e gyönyörű sportágat. Fantasztikus eredményeket ért el a Győri Audi ETO KC 2018-ban, azonban egy ilyen sikeres évet követően 2019-ben sem tétlenkedhetünk, hiszen mindenki az ismétlést várja el tőlünk. Ígérem, mi mindent megteszünk, hogy 2019-ben is mindhárom fronton ismét első helyen végezzünk! A címvédésekhez vezető út egyből január 2-án, a Ferencváros elleni bajnoki mérkőzéssel folytatódik” – jelentette ki újévi beszédében a bajnok és kupagyőztes, nem mellesleg Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC elnöke, Bartha Csaba, aki hozzátette: már javában zajlanak a tárgyalások és az egyeztetések a következő, 2019/2020-as szezon kapcsán is, a győri klubvezetés pedig ha lehet, még az eddigieknél is erősebb játékosállományt tervez kialakítani.

Az új igazolásoknak köszönhetően a keretek egyébként még a nagy rangadó előtt is alakultak. A Danyi Gábor edzette Győrhöz aláírt a 28 éves román beálló, Crina Pintea, míg az Elek Gábor által felkészített Ferencváros átigazolta a tavaly nyári, hazai rendezésű junior-világbajnokságon aranyérmes magyar csapat legjobb góllövőjét, a 19 esztendős jobbszélsőt, Klujber Katrint, valamint fél évre „kölcsönvette” Horváth Dórát a Kisvárdától. Mindkét együttest szép számmal képviselték kézilabdázók a különböző nemzeti együttesekben (a hetedikként végző Magyarország csapatában a Győrt Kiss Éva, az FTC-t Bíró Blanka, Lukács Viktória, Kovacsics Anikó, Mészáros Rea, Háfra Noémi és Schatzl Nadine), ezért túlzás volna azt állítani, hogy a felek rápihentek az összecsapásra, a komoly tét miatt, no meg az eddigiek alapján azonban szinte biztosra vehető, hogy szoros mérkőzés következik. Legutóbb májusban, Győrben találkozott az ETO és az FTC, akkor kettővel (26-24) a győriek voltak jobbak. Az Audi Aréna Győrben 2017 márciusában pontot szereztek a fővárosiak, amúgy mostanáig utoljára 2015 tavaszán nyertek a nagy rivális csarnokában – igaz, az a siker akkor bajnoki címet ért.

Noha a szerdai győzelem egyelőre egyik csapatnak sem érne aranyat, aki nyer, az komoly lépéselőnyre tehet szert az elsőségért zajló versenyben. Emlékezetes: az előző szezon hajrája olyan kiélezetten alakult, hogy a pontazonosság miatt végül a gólkülönbség döntött a bajnok kilétéről, az elsőséget az ETO egyetlen gólnyi különbséggel hódította el.