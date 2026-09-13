A 2022-ben készült tervben 8 milliárd forint jutott volna infrastruktúrára.
Több mint százéves múltra tekintenek vissza az autó- és motorsport tengerparti versenyei.
Üstökösként robbant be.
Az örökös magyar bajnok gyorsasági autóversenyző, a Magyar Nemzeti Autósport-szövetség elnökségének tagja 69 éves volt.
A Népszava sportszerkesztősége kiválasztotta az elmúlt esztendő három-három legnagyobb magyar sportsikerét, illetve bukását.
A mindössze 18 éves versenyző lesz a legfiatalabb pilóta a magyar autósport történetében, aki egy teljes szezon keretein belül eljut a nemzetközi Forma-3-as kategóriáig.
Pályafutása első dobogós helyezését érte el Herczig Norbert a rali Európa-bajnokságon (ERC): a magyar versenyző a sorozat görögországi futamát a második helyen zárta.
Hatalmas sikert elérve harmadik lett pályafutása első GT-kategóriás versenyén Keszthelyi Vivien, aki a németországi Hockenheimringen állhatott fel a dobogó legalsó fokára az Audi R8 Cup nyitóhétvégéjének szombati első versenyén.
Michelisz Norbert másodikként ért célba a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi versenyhétvégéjének utolsó, vasárnapi második futamán a Hungaroringen, ahol csapattársa, az összetettben vezető Gabriele Tarquini nyerte a kétnapos esemény főversenyét.
Fantasztikus küzdelmet hozott a Forma-1-es világbajnoki sorozat negyedik versenye, az Azeri Nagydíj. A drámai csatában végül a címvédő Lewis Hamilton győzött, megelőzve Kimi Räikkönent és Sergio Perezt.
Michelisz Norbert a szombati szabadedzésen és az időmérőn is az élen végzett, de a start nem igazán sikerült jól.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.
A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz.
A hazai versenyeken is több tízezren állnak az utak szélén, a többi látványsportághoz képest elenyésző támogatás is világra szóló sikereket eredményezne.
Az idén december 27. és 29. között rendezik meg a hagyományos évbúcsúztató Szilveszter-ralit, az eseményre immár 19. alkalommal kerül sor, s minden korábbinál jelentősebb szerepet kap a viadalon a Hungaroring.
A túraautó-világbajnoki (WTCC) címért küzdő magyar autóversenyző a szezon utolsó időmérőjén azért hajtott, hogy faragjon a vb-éllovas svéd Thed Björk mögötti 6,5 pontos hátrányából, ezzel szemben Björknek 9,5-re nőtt az előnye - írja a Blikk.
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő indulhat majd az első rajtkockából. A 28 éves Bottasnak ez az idei harmadik, egyben pályafutása negyedik pole pozíciója.
Nincsen másik jelölt Jean Todt mellett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöki tisztségéért, így várhatóan harmadik ciklusát kezdheti meg a szervezet élén.
Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es világbajnokság Brazil Nagydíjának pénteki első szabadedzésén.
A negyedik világbajnoki címéhez egyre közelebb kerülő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíját vasárnap a texasi Austinban, ezzel 66 pontra növelte az előnyét az összetettben a most második, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben.
A Ferrari Forma-1-es csapata kedden hivatalos közleményben erősítette meg, hogy meghosszabbította Kimi Räikkönen szerződését a 2018-as évadra - írja az f1vilag.hu.
Pályafutása első futamgyőzelmét aratta Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjon, Szocsiban. A 27 éves versenyző F1-es karrierje 81. GP-jén állhatott fel a dobogó felső fokára.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő indulhat az első rajtkockából.
Akárcsak a pénteki második tréningen, a Forma-1-es Orosz Nagydíj szombat délben rendezett harmadik szabadedzésén is Sebastian Vettel autózta a leggyorsabb időt.
A világbajnoki címvédő brit Lewis Hamilton autózta a legjobb időt az idényzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj első szabadedzésén, pénteken.
A magyar autósportban dolgozó adócsalókat leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), akik költségvetési csalást követtek el hárommilliárd forint értékben - írta a Hír TV-re hivatkozva az Index.