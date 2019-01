Kiadták a figyelmeztetést – Az ország nagy részén viharos szél várható

A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Elszórtan hózápor is jöhet.

A fővárosra és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki a szél miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat, az érintett területeken a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t.



Az előrejelzés szerint a Sopron–Szeged vonal széles sávjában viharossá fokozódik az északnyugati szél. A 70 km/h feletti széllökések a Dunántúlon és a Budai hegyekben lehetnek gyakoribbak, ott időnként a 80 km/h-át meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Az éjszaka folyamán átmenetileg csillapodik majd a szél, de a Dunántúlon továbbra is viharos lökésekre kell majd számítani. Délutántól elszórtan ismét hózápor alakulhat ki, melynek környezetében – nagyobb eséllyel a Dunántúli-középhegységben – néhány centiméter hó is hullhat. Északkeleten és a Dunántúlon néhol zivatar is előfordulhat, elsősorban a délutáni órákban. A hőmérséklet késő este -2 és +2 fok között alakul majd.