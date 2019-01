Márki-Zay Péter: Meg kell védeni a magyarokat Orbántól

A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint mára felépült a fideszes Halálcsillag, de az önkormányzati választásokon még lebontható a Nemzeti Együttműködés Rendszere.



„Ha az ellenzéki munka bohózatnak tűnik, akkor emlékezzünk arra, hogy a kormányzati munka is az" – mondta Hódmezővásárhely független polgármestere a hvg.hu-nak adott interjújában. Márki-Zay Péter hozzátette, bár a sípolás és a „cöfcöffözés" személy szerint tőle is távol áll, a jelenlegi helyzetben minden olyan ellenzéki akció jogos, amely figyelemfelhívó, ehhez pedig láthatóan unortodox módszerek kellenek.

Az ellenzék egy ilyen rendszerben nem is ellenzék, hanem ellenállás.

– véli a politikus.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom célja, hogy az őszi önkormányzati választásokra egy országos hálózatot hozzanak létre. Márki-Zay szerint az olyan ritka kivételektől eltekintve, mint Budapest vagy Szeged, ahol a baloldal önállóan is képes lehet nyerni, a vásárhelyi modell a célravezető a Fidesz leváltásában. Mint mondta, nem feltétlenül pártjelölteket kell indítani, ő maga is függetlenként tervez ringbe szállni, hanem olyan polgármester- és képviselő-jelölteket kell keresni helyben, akiket támogat a jobb- és baloldal is, és a teljes ellenzék beáll mögéjük. A politikus elárulta, eddig az MSZP, a Jobbik és a Momentum vezetőivel tárgyalt ez ügyben, velük és a többi erővel együtt most már meg kell találni és fel kell építeni a Fidesz helyi kihívóit.



A felvetésre, miszerint a kormánypárt esetleg új arcokkal próbálja majd visszahódítani az ellenzéki kézen lévő nagyvárosokat (pl. Szeged, Hódmezővásárhely), Márki-Zay úgy reagált, a Fideszben új szereplőkkel előrukkolni már elég nehéz.



A magyar történelem legkorruptabb pártja mellé odaállni hosszútávon semmiképpen nem ígér fényes karriert – ez olyan lenne, mint 1989-ben belépni az MSZMP-be.

– jegyezte meg.

Az interjú végén Márki-Zay Péter elmondta, tudja, hogy sokak érzékenységét sérti a kormány demagógiájában központi szerepet betöltő migráció puszta említése is, azonban a témáról szerinte mégis muszáj beszélni: „a Fidesz legfőbb kampányhazugságát le kell leplezni, az elemi szintű sorosozás blokkolása nélkül ugyanis még 2030-ban is ezt fogjuk hallgatni a pártállami médiában. Eddig csak azt hallottuk, hogy Orbán megvédi a magyarokat a migrációtól. Most már Orbántól kell megvédeni a magyarokat, most ez következik."