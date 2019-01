Megfenekleni látszik a Fidesz törekvése

Szabó Tímea szerint az elmúlt nyolc évben a nagyobb kormánypárt mindent megtett, hogy megpróbálja szétválasztani az ellenzéket, de most fájhat a feje.

A Párbeszéd társelnöke újévi fogadalmat tett, méghozzá, hogy „folytassuk azt, ami most elkezdődött, és legyen eredménye” – idézi az atv.hu. A csatorna reggeli műsorában, az ATV Startban megszólaló politikusnő szerint a Fideszben most aggódhatnak, hiszen egy korábban nem látott összellenzéki együttműködés kezdődött el a szakszervezetekkel és a pártokkal együttvéve. Szabó Tímea úgy véli, az emberek is összehangolt tetteket várnak tőlük, éppen ezért a választók meg is büntetnék azt a pártot, amelyik ebből kiugrana.A műsorban Vadai Ágnes DK-alelnök, Jakab Péter Jobbik-szóvivő és Tóth Bertalan, az MSZP elnöke is kitért az Orbán-rendszer megdöntésének érdekében való széleskörű összefogásra. Utóbbi azt is elárulta, a jövő héten összeülnek az európai parlamenti választás kampányával foglalkozó szakemberek az ellenzéki oldalon, mert ha külön listán is indulnak, mindannyiuk érdeke, hogy a Fidesz kisebbségbe kerüljön a voksoláson. A szocialista párt elnöke hozzátette: