Már Amerikában is aggódnak a magyar bíróságokért

Az Amerikai Ügyvédi Kamara arra figyelmeztet, hogy a közigazgatási bíróságok felállításával Magyarország megsérti az ENSZ független bíróságokra vonatkozó alapelveit.

„Az Amerikai Ügyvédi Kamara (American Bar Association, ABA) aggódik amiatt, hogy a Magyarországon létrehozott párhuzamos bíróság, melyet egy politikailag kinevezett igazságügyi miniszter felügyel, tovább rombolja az ország igazságügyi függetlenségét” - kezdődik az ABA január másodikán közzétett nyilatkozata. A szervezet levelében - amelyet a 24.hu is kiszúrt -, arra figyelmeztet, hogy a közigazgatási bíróságok felállításával Magyarország megsérti az ENSZ független bíróságokra vonatkozó alapelveit. Az ABA elnöke, Bob Carlson által jegyzett nyilatkozatban azt is kifogásolják, hogy azzal, hogy egy politikai kinevezett kezébe kerül a bírók kinevezése, előléptetése vagy éppen büntetése, egyúttal a tüntetések, sztrájkok, az adatvédelem és más ügyek szabályozása felett is hatalmat szerez. Emlékeztetve arra, hogy egy demokrácia ereje abban rejlik, hogy a bírók pártatlanul értelmezhetik és alkalmazhatják a jogot, a szöveg végén felszólítják a magyar kormányt, hogy tartsák tiszteletben jogállami kötelezettségeiket. Hogy a magyar közigazgatási bíróságok ügye már az Amerikai Ügyvédi Kamaráig is elért, már önmagában is beszédes. A régi múltra visszatekintő szervezetnek több mint 400 ezer tagja van, ezzel a világ egyik legnagyobb szakmai tömörülése. Feladatuk elsősorban az amerikai jogászok, az igazságügyi rendszer és a jogi oktatás támogatása, kiemelten foglalkoznak a szakma etikai vonatkozásaival. Munkájuk azonban nem korlátozódik az Egyesült Államokra, az egész világon próbálják felhívni a figyelmet a jogállamiság fontosságára. Ennek fényében nem csoda, hogy a magyar változások is szemet szúrtak nekik. Az effajta közlemények egyébként sem példa nélküliek, az ABA honlapján több hasonlót is találni. Korábban például olyan országok miatt kellett aggódniuk, mint Guatemala vagy Mexikó... Az ABA nyilatkozata természetesen semmilyen kötelezettséggel nem jár a magyar kormány számára. Lapunk kérdésére, hogy megkapták-e a nyilatkozatot és mi a véleményük róla, ezúttal sem kaptunk választ. Tekintve azonban, hogy az ABA bevándorlókat segítő bizottságát - melynek célkitűzése, hogy az Egyesült Államokba érkező bevándorlók pártatlan és lehetőleg pro bono jogi képviseletet kapjanak - korábban Soros György alapítványa, a Nyílt Társadalmak Alapítványa is támogatta, a reakció egyébként is borítékolható...