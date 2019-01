Újra eladósodnak a városok, a kormány pedig asszisztál hozzá

A korrupcióval gyanúsított egykori fideszes politikus, az encsi járási kormányhivatal nemrég felfüggesztett vezetője, Ódor Ferenc információink szerint foglalkozott a gondolattal, hogy visszatérjen a politika színpadára – de már függetlenként. Gyanúsítását sokan találják különösnek és megdöbbentőnek a térségben.„Az úgynevezett barátaim talpát érzem a hátamon” - közeli ismerősei szerint az utóbbi időben nem egyszer mondogatta ezt Ódor Ferenc, az encsi járási kormányhivatal vezetője, volt fideszes országgyűlési képviselő, Borsod megyei közgyűlési elnök, akit december közepén fekete egyenruhás kommandósok a hivatala előtt fogtak el, majd vettek őrizetbe. A helyi földhivatal vezetőjét ugyanebben az időben a város egyik közkedvelt éttermében szintén őrizetbe vették. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint – mint arról már írtunk – a két tisztviselő négymillió forintot kért hivatali ügyintézésért cserébe. Az ügyészség indítványozta letartóztatásukat, azonban a Budai Központi Kerületi Bíróság ezt elutasította, a nyomozás bírája mindkét gyanúsított esetében bűnügyi felügyeletet, egyfajta házi őrizetet rendelt el. A járási kormányhivatal-vezető tagadta a bűncselekmény elkövetését, társa részbeni, ténybeli beismerő vallomást tett. Ódor Ferenc ismerősei, barátai, volt közvetlen munkatársai közül többekkel is beszélgettünk. Valamennyien egybehangzóan állították, hogy a volt fideszes politikus nem érezte jól magát hivatalvezetőként, apparátusi emberként, s hamarosan esedékes nyugdíjazása után vissza akart térni a közéletbe. Noha 1993. óta tagja volt a Fidesznek, mindig is a párt egyfajta belső ellenzéki tagjának számított, aki kritikai véleményét sosem rejtette véka alá, s kiállt a peremvidéken élők érdekeiért. Hogy megvesztegethető lenne, azt sokan kétlik, hozzátéve és megengedve, hogy a legerősebb jellemet is kikezdheti a politikában eltöltött számos év.– Lehet, hogy fogadott el valamilyen előnyt, lehet, hogy csak behúzták a csőbe. Ma olyan időket élünk, hogy nagyon sok embert le lehetne buktatni hasonló ügyekben, miközben milliárdos csalások elkövetői maradnak érinthetetlenül, szabadlábon. Vele vagy példát akarnak statuálni, vagy az újabb politikai szerepvállalásának akartak így keresztbe tenni – mondta egy volt kollégája.Egy miskolci ellenzéki politikustól pedig úgy tudjuk: ha Ódor ősszel függetlenként visszatért volna a politikába, területfejlesztési szakemberként szinte a teljes ellenzéki politikai paletta támogatását élvezte volna, s ez ügyben már indultak is tapogatózó tárgyalások.Kerestük Ódor Ferencet is, de telefonján nem elérhető. Többen felemlegették, hogy a vesztegetési ügy összefügghet az M30-as autópálya továbbépítésével, amely több tízmilliárdos beruházást jelent Encs környékén. Ez olyan „konc”, amiből sokan akarnának kitépni egy-egy falatot - fogalmazott egy informátorunk. Tény, hogy az M30-as autópálya korábban átadott 30 kilométeres szakasza után most a Miskolcot az északi országhatárral összekötő, s az encsi járást is érintő szakasz továbbépítése kezdődik: az első szakasz 40 milliárdos, a második 75 milliárdos, míg a harmadik 64 milliárdos beruházást jelent.