Még most is a Kossuth téren állnak az ajándéknak szánt szánkók

Reményt keltőnek nevezte Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke, amit Orbán Viktor a Sorsok Házáról mondott Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőnek. Orbán nemrég Brazíliában járt Jair Bolsonaro elnöki beiktatásán, ahol Netanjahuval is tárgyalt. A magyar miniszterelnök arról tájékoztatta izraeli kollégáját, hogy hamarosan teljesen új tervekkel állnak elő a Sorsok Házával kapcsolatban – szemlézte a magas rangú kormányzati forrásokra hivatkozó Times of Israel cikkét a Klubrádió és a Magyar Narancs. A lap emlékeztetett rá, hogy a józsefvárosi Sorsok Háza a kezdetektől viták kereszttüzében áll, mert a kiállítás koncepciója szerint a magyarok „nem igazán felelősek” a magyarországi holokausztért. A történelemhamisítónak tartott felfogást a jeruzsálemi Jad Vasem is elutasítja. A magyar kormány tavaly a Köves Slomó rabbi vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) tulajdonába adta az évek óta üresen álló Sorsok Házát, a projektben Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója is közreműködik. Schmidt Mária és Köves Slomó eddig nem reagált megkeresésünkre. Heisler András kérdésünkre elmondta, hogy Orbán Viktor szavai „talán a Schmidt Mária koncepciójától való elrugaszkodást jelentik”. Netanjahu hivatalának közleménye is fontos. Ennek értelmében az izraeli kormány csak akkor járul hozzá a múzeum megnyitásához, ha annak narratívája egybevág az általánosan elfogadott történelemszemlélettel. A Mazsihisz – hangsúlyozta Heisler – régóta ezt az álláspontot képviseli.