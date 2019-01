Nem hátrál meg Madocsa és Bölcske: jogi lépéseket tesznek a kavicsbánya megnyitása ellen

A két falu támogatja a paksi bővítést, de elutasítja az azt kiszolgáló kavicsbányát. A harcban új fejezet kezdődik.

Madocsa önkormányzata megfellebbezi a falu külterületére tervezett kavicsbánya környezetvédelmi engedélyét, tudtuk meg a község független polgármesterétől, Gelencsérné Tolnai Klárától. A szomszédos Bölcske is fellebbez, utóbbi települést a bánya közvetlenül nem érinti, ám a falu a létesítmény hatásterületén belül van. A két Tolna megyei község képviselő-testülete csütörtökön döntött az engedély jogi megtámadásáról. A Duna jobb partjára tervezett bánya engedélyezési eljárása azért kapott országos figyelmet, mert várhatóan ez az üzem látná el kaviccsal a Paks 2 beruházást. A bányát a szekszárdi bejegyzésű Bet-Bau Kft. nyitná meg, az üzem évi egymillió tonna kavicsot termelne ki, a feltárt kő mennyisége 42 évre lenne elegendő. Bölcske és Madocsa ellenzi a beruházást. Az 1950 lelkes Madocsán tavaly júniusban helyi népszavazást tartottak az ügyben, s ezen a választók 95 százaléka nemmel szavazott a bányára. Az egységes kiállás azért meglepő, mert a két falu lakóinak átlagosnál magasabb jövedelme az erőműnek köszönhető – sokan ott vagy az állami céget kiszolgáló alvállalkozóknál dolgoznak. Ezért az itt élők többsége támogatja az újabb blokkok építését. A bányát viszont elutasítják a helybéliek. A madocsai és környékbeli gazdák azzal érvelnek, hogy a kavicsbánya megnyitása után a talajvízszint lecsökkenne, s emiatt a bánya közelében lévő öntéstalaj földek elveszítenék különlegesen jó termőképességüket. Ráadásul, ha kikotorják 10-20 méter mélyen fekvő kavicsréteget, akkor megsérül az a természetes szűrő, ami megtisztítja a Duna által táplált talajvizet, így a kistérség ivóvízbázisa veszélybe kerül. A bánya egy kedvelt természetvédelmi területre esik, a kavics kitermelése ipari tájsebként csúfítaná a vidéket, a gépek pedig sok védett állatot elüldöznének. A bánya megnyitása után naponta száznál több 40 tonnás szállítójármű haladna át a falvak – jelenleg ilyenfajta járművekkel nem terhelt - útjain, s az itt élők tartanak az ebből adódó zajtól és portól, valamint attól, hogy a teherautók okozta rezgés megrongálja a házukat.



A kormánypárti többségű madocsai képviselő-testület 2017-ben még hajlott arra, hogy a Bet-Bau bányanyitó szándékát figyelembe véve módosítsa a település rendezési tervét, ám megismerve a lakosság véleményét elállt ettől. Aztán jött a népszavazás, s ennek hatására a testület úgy módosította a rendezési tervet, hogy bányatelket ne lehessen kialakítani a Bet-Bau által kiszemelt területen. Ezek után roppant meglepő volt, hogy a kft. december 21-én mégis megkapta a Tolna Megyei Kormányhivataltól a bánya a környezetvédelmi engedélyét. Az engedély időpontja nem volt ügyfélbarát, hisz a bánya okán érintett településeknek 15 napjuk volt a fellebbezésre, s ebből tíz munkaszüneti- és ünnepnapra esett, vagyis a két falunak kevés ideje maradt érvei megfogalmazására. Ha fellebbezésük a kormányhivatalnál elbukik, a két falu bírósághoz fordulhat. Megkerestük a Bet-Bau ügyvezetőjét, Vass Pétert, s ő azt mondta, addig biztosan nem fognak bele a bánya kialakításának előmunkálataiba, amíg Madocsa nem módosítja a rendezési tervét, s amíg meg nem tudják venni vagy tartós szerződéssel ki nem tudják bérelni a bányaterület földjeit. Korábban a Bet-Bau a piaci ár több mint háromszorosát, hektáronként 7 millió forintot ajánlott a földek gazdáinak, ám senki se állt kötélnek. Vass Péter nem cáfolta, hogy cége a paksi erőműbővítéshez szeretne kavicsot szállítani, ez a beruházás nyolc év alatt hozzávetőleg 7-8 millió tonna sódert igényelne, ugyanakkor az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a bánya Paks nélkül is megélne, mivel Magyarországon egyre inkább hiánycikk a kavics. A madocsaiak és a bölcskeiek tartanak attól, hogy a Bet-Bau személyi kapcsolatai révén mindenképp kierőlteti a bányanyitást. Ezt a prognózist erősíti, hogy a kft. tulajdonosai nagy nyertesei a közbeszerzéseknek. Vass Péter tulajdonostársai a kft.-ben a szekszárdi Németh Tibor és a bólyi Schumann József, akik egyben a bólyi Ecoeline Zrt. részvényesei is, s ez utóbbi, üzletviteli tanácsadással foglalkozó cég árbevétele az elmúlt öt évben – attól függően mennyi állami megrendelés „esett be” – 109 millió és 7,9 milliárd forint között ingázott. A madocsaiak és a bölcskeiek azzal is tisztában vannak, hogy ha Paks 2 megépül, a kormány kiemelt beruházássá emelheti a kavicsbányát, és akkor aligha tudják meggátolni a bányanyitást. Madocsa és Bölcske választóinak csaknem kétharmada a kormánypártokat támogatta 2018-ban, a bánya dolga viszont – helybéliek szerint - egyre többeket eltávolít a Fidesztől.