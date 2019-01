Az Aranyélet volt az elmúlt év kedvence

Melyek voltak a legfontosabb produkciók, mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2018-ban? Szakmai és személyes élmények az összegzésben. A mai művészeti ág a sorozat.

Az év legnagyobb meglepetése

Fazekas Csaba rendező, forgatókönyvíró Sharp Objects, Patrick Melrose. Hermann Veronika egyetemi adjunktus, ELTE A Bodyguard című, a Netflixen is futó, de alapvetően a BBC által gyártott sorozat, ami egy iszonyúan közhelyes történetből hozta ki az egyik legjobb pilot-epizódot idén. Ugyanez igaz az Amy Adams főszereplésével készült Sharp Objects című sorozatra is – minden kiszámíthatóságával együtt fontos kérdéseket tematizál. Kovács Patrícia színésznő Számomra az év meglepetése az volt, hogy az egész ország mennyire sorozatfüggő lett. Ráadásul a magyar sorozatok függője is. Hogy mennyit jelent az, hogy mi magyar színészek újra "beköltöztünk" az emberek nappalijába, mint régen amikor tévéjátékokkal volt tele a műsormenü. Varga Attila „Sixx” újságíró, kritikus, index.hu Pozitív: az Aranyélet utolsó évada belement abba, amibe bele kellett, és nem szarakodtak. A befejezést én nem így oldottam volna meg, és pár karakterszálat sem feltétlen arra vittem volna, mint az írók, de mindegy. Örülök a hazai gyártás fellendülésének, meg az olyan félrement próbálkozásoknak is mint a Bogaras szülők, mert ezekből is lehet tanulni. Zomborácz Virág forgatókönyvíró, rendező Nagyon sok szuper első évados vagy minisorozat indult idén, mint például az Alias Grace, The End of the Fucking World, The Marvelous Mrs Maisel, a Killing Eve vagy a Maniac, de nekem a legnagyobb meglepetés a SMILF volt, mert korábban még csak nem is hallottam róla, gyanútlanul, mit sem sejtve kattintottam rá. Zseniális sorozat, iszonyú vicces végig, és közben teljesen váratlanul adja a gyomrosokat.

Az év legnagyobb csalódása

Fazekas Csaba Nagyon szeretem a The Affair/A viszony című sorozatot, de az idei, valószínűleg utolsó évada nagy csalódás volt. Elnyújtották és melodramatikussá tették az eddig feszes, hiteles karaktereket bemutató történetet. Hermann Veronika Robin Wright parádés játéka ellenére a House of Cards befejező évada – noha tekintve a körülményeket, ez valószínűleg nem is lehetett volna másképpen. Kovács Patrícia Nekem az, hogy az Aranyélet befejeződik. Hiányozni fog. Szerintem ez a sorozat, a magyar filmgyártás egyik legnagyobb büszkesége. Varga Attila House of Cards, az utolsó évad rémes lett. Alapvetően az zavar, hogy a streamingszolgaltatók és a túlkínálat effektíve kinyírta az amerikai kábeltévés sorozatgyártást, miközben minőségi terméket azért nem olyan sokat tudtak produkálni. Zomborácz Virág A Szolgálólány meséjének a második évada. Sajnos az ötödik rész után már nem is bírtam tovább nézni. A második évadból teljesen hiányzik az első évad szellemisége és alapvető lényege. Fókuszt vesztett, aránytalan és buta.

Melyik hazai sorozatot emelné ki 2018-ból, miért?

Fazekas Csaba A TV2 új sorozatát, a Bogaras Szülők-et, melynek készítésében magam is részt vettem, de nem ezért említem meg, hanem mert tetszik, ahogy kényes társadalmi kérdéseket vet fel humoros formában. A holland Lice Mother/Tetű Mami című eredeti alapján készítettük. Ott ez hatalmas siker volt, itthon sajnos csak egy kisebb nézői réteg volt rá nyitott. Az HBO Aranyélet-ét pedig a színészek nagyszerű csapatjátékáért szerettem. Hermann Veronika Ahogyan – gondolom – mindenkinek, számomra idén a magyar sorozatgyártás csúcsa az Aranyélet harmadik évada. Noha a lezárás az én ízlésemnek kicsit hatásvadász volt, a sorozat narratív és dramaturgiai íve, a színészvezetés, a karakterek, a felvetett problémák, illetve a produkciós megvalósítás minősége messze kiemeli az Aranyéletet a magyar sorozatok közül. Kovács Patrícia Az Aranyélet 3-at. Nekem nagyon bejött, hogy sikerült a politikai szállal és azzal, hogy a nagy része télen játszódik és a csodálatos Dunakanyarban, egy újabb síkra emelni Miklósiék történetét. Varga Attila Az Aranyélet mellett a Korhatáros szerelmet, mert szintet lépett a második évadra. Zomborácz Virág Az Egynyári kaland harmadik évadát, ami persze olyan, mintha saját magamat húznám a karácsonyi ajándékozáskor, de nem cserélném el senkivel, hanem meglepném magam valami aprósággal és egy kis verssel, de mit csináljak, mindig is nagyon figyelmes voltam. Szerintem ideális választás a nyarat megidéző, könnyed sorozat ezekben az időkben.

Hétről hétre követi a sorozatrészeket, vagy egyben nézi meg őket?

Fazekas Csaba A sitcom-okat /pl. Will and Grace, The Big Bang/ hetente nézem. Mivel sorozatmániás vagyok, ha hallok egy újról vagy egy régebbiről, amit még nem ismerek, visszakeresem az összes részt és van, hogy pár nap alatt több évadot is megnézek. Van is erre egy szó az angolban: „binge watch”. Hermann Veronika Hétről-hétre sajnos sem időm, sem türelmem nincs, egyben viszont elég tömény, úgyhogy mondjuk úgy, hogy rövid időn belül fejezek be egy évadot. Kovács Patrícia Nem tudom a munkám miatt, csak késleltetve. De akkor viszont szinte egyben nézem végig őket, ha akad egy szabad hétvégém. Varga Attila Egyre kevesebbet követek hétről hétre, a tizedét annak, mint öt éve. Zomborácz Virág Mostanában az időbeosztásom miatt jellemzőbb volt, hogy csak jóval a megjelenés után kezdtem hozzá a sorozataimhoz, de jellegükből adódóan nem kellett attól rettegnem, hogy az interneten belefutok valami ordas spoilerbe, ha nem nézem meg azonnal az aktuális részt. Így saját tempóban történő, túlkapások nélküli sorozatfogyasztás jellemezte ez idei évemet.

A sorozat, amelynek kifejezetten várja a folytatását

Fazekas Csaba Ray Donovan. Hermann Veronika Egyértelműen a The Crown harmadik évadát várom a legjobban, nemcsak azért, mert a Netflixhez képest is lenyűgöző a minősége, hanem ráadásul az új évadban egy teljes színészcserét is láthatunk – hiszen a királynő is öregszik. Ezen kívül a Mindhunter és a True Detective új évadaira is kíváncsi vagyok, és ez még csak a téli felhozatal – ki tudja, mit hoz még az ősz. Kovács Patrícia A Viszony-t nagyon várom. Az utóbbi években a kedvenc külföldi történetem az egészen elképesztő forgatókönyv és színészi játék miatt. Meg amiatt, hogy hány nézőpontból is nézhetjük az életünket. Varga Attila Hazaiból inkább a premierek izgatnak, az RTL három sorozatot is fejleszt, és papíron mindegyik jónak tűnik, a TV2-nél is van valami mocorgás. Külföldiek közül a Trónok harca záróévadát, az Ozark harmadik évadát és a Succession második etapját. Zomborácz Virág A Better Call Saul. Nehezen kezdtem el, mert a Breaking Bad idején nem voltam oda Saul Goodman karakteréért. Második nekifutásra viszont teljesen behúzott, egyértelműen ezt várom a legjobban. És persze a Trónok harcát.