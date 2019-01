Két kisgyerekét is elvesztette a Vörösmarty téren bulizó anya

Nem volt okos ötlet egy szintén ittas ismerősre bízni a négy- és hatéves testvéreket.

Készenléti rendőrök figyeltek fel szilveszter éjszakáján a fővárosi Vörösmarty téren magányosan sétáló kisfiúra: a négyéves gyerek nem találta édesanyját, és nevét sem tudta pontosan megmondani. A rendőrök az V. kerületi kapitányságra vitték a fiút, de rövid időn belül kapták is a következő bejelentést: egy hatéves lány szintén szülői felügyelet nélkül sétál a téren. Őt is a kapitányságra szállították, ahol gyorsan kiderült, hogy a gyerekek testvérek, és elvesztődtek a tér forgatagában.

szórakozni ment

A kicsikért végül anyjuk, egy 39 éves fővárosi nő jelentkezett, aki a rendőrséghez fordult keresés közben. Mint később elmondta,a két gyerekkel a Vörösmarty térre – ott együtt iszogatott egy 66 éves férfi ismerőssel, akire valamiért rá is bízta a kicsiket. Azt csak későn vették észre, hogy testvérek eltűntek a tömegben. A rendőrök most az anyát és ismerősét is kihallgatták, és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsítják – derül ki a police.hu cikkéből.