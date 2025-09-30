Gyerektetkó, amely életet menthet

Elkószáló vagy ételallergiás kisgyerekek szülei számára kínál szuper megoldást egy magyar vállalkozó édesanya. Csoszó Dia is átélte a szülők rémálmát néhány évvel ezelőtt, amikor a nyolcéves kisfiát egy pillanat alatt szem elől tévesztette egy bevásárlóközpontban. Elhatározta, hogy létrehoz egy egyszerű, mégis hatékony biztonsági kiegészítőt, amely mindig szem előtt van – egy matricát, ami a gyermek bőrére tehető, és azonnal, vizuálisan hordozza az információt: legyen az akár a szülő telefonszáma vagy akár egy esetleges allergia jelzése.