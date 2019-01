A Tankcsapda gitárosa talált rá az M3-ason elgázolt nőre

Sidlovics Gábor, a népszerű magyar rockzenekar gitárosa fedezte fel szerdán éjjel a 25 éves nő testét a sztrádán.

Bejárta a sajtót a napokban a hír, miszerint néhány perccel azután halálra gázoltak egy 25 éves nőt az M3-as autópálya fővárosból kivezető szakaszán , hogy egy közeli parkolóban összeveszett barátjával, majd kiszállt a kocsiból és gyalog indult el az autók mellett. A Bors most újabb részleteket közölt a tragédiával kapcsolatban, kiderült például, hogy a pár Tankcsapda koncertről tartott hazafelé, amikor a veszekedés, majd a végzetes gázolás történt. A Bors a Tények alapján arról is ír, hogy a lányra a zenekar gitárosa, Sidlovics Gábor talált rá. A lány édesanyja nyilatkozott a Tényeknek, azt mondta, Katát a gitáros hívta meg a koncertre, és ő volt az is, aki megtalálta. A zenész sokkot kapott, de a mentők kiérkezéséig szorította a lány kezét.A gázolás után a helyszínről elhajtó, majd később otthonában elfogott 20 éves autósról a nagyapja nyilatkozott a lapnak, mint mondta, unokája „nem akart elrejtőzni a rendőrség elől, csak ügyvédet keresett, ezért nem jelentkezett azonnal a rendőrségen. Amikor találtak ügyvédet, épp el akart indulni a rendőrségre, de azok már kopogtattak is."