Hátborzongató részletek derültek ki a kisgyőri családi tragédiáról

Egyre többet lehet tudni a hét egyik legmegrázóbb hírének, a Kisgyőrön holtan talált testvérpár halálának hátteréről.

Az általunk is megírt tragédia legújabb fejleménye, hogy G. László és Attila karácsonykor közösen akart öngyilkosságot elkövetni, de az akkor nem sikerült. Végül január második napján Attila megölte a bátyját, majd véget vetett az életének - a Bors információ szerint felakasztotta magát.A lapnak a két férfi nagynénje elárulta, a testvérpár tagjai régóta halott édesanyjuk után nemrég az édesapjukat is elvesztették, ezután az alkoholhoz nyúltak. A fájdalmukat tetézte, hogy apjuk temetésére sem volt elég pénzük. A Bors beszélt az egyik szomszédjukkal is, aki elmondta: a fivérekre karácsonykor is rendőrt és mentőt kellett hívni, de László és Attila senkit nem engedett be a házba. Aztán napokig nem látta őket senki, egy rendőr végül be­jutott hozzájuk, de már csak a holttestüket találta meg.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szakértőkkel együtt vizsgálja az eset pontos kö­rülményeit.