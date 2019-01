Kolozsváron a gyerekek kevesebb mint hét százaléka született magyar családokban tavaly

Volt, aki babakocsi nélkül szállt le, de egy fazék töltött káposztát és TV-t is találtak a járműveken.

2018-ban több mint 15 ezer dolgot vesztettek el az utasok BKV járatain: akadt, aki a műfogsorát, más a postagalambját, valaki pedig egy fazék töltött káposztát hagyott el utazás közben – derül ki az RTL Híradóból . Ezeket a társaság szigorúan regisztrálja, hogy később visszaadhassák a jogos tulajdonosoknak, addig pedig egy raktárban őrzik a tárgyakat. A legkülönfélébb holmik vannak a polcokon: az egyik utas például babakocsi nélkül szállt le, de mankót, TV-t, gördeszkákat és könyveket is hagytak a járműveken. Egy átlagos napon 40-nél is több ilyen tárgy kerül a raktárba, ezeket regisztrálják. A talált holmikat három hónapig őrzik meg, utána eladják. Ha ezt követően egy évig jelentkezik a tulajdonos, akkor az értékesítésből származó összeget kapja vissza, utána viszont a cég az államkincstárba utalja a pénzt. Leggyakrabban egyébként esernyőt, sapkát, sálat és kesztyűt hagynak el az utasok. Azonban rengeteg pénzt, tavaly összesen több mint 9 millió forintot is elvesztettek. Ebből az év végéig 6 milliót adtak vissza, a fennmaradó 3 millióért még nem jelentkeztek a tulajdonosaik.