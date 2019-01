Több mint 9 millió forintot hagytak el tavaly a BKV járatain

Bérlakások létesítése, fővárosi drogstratégia, az autóforgalom csökkentése szerepelne a programjában.

– Elindulok 2019-ben a főpolgármesterségért, ami azt jelenti, hogy részt veszek az ellenzéki előválasztás első fordulójában, remélhetőleg a másodikban is, és aztán szeretném megnyerni a főpolgármester-választást – jelentette be Karácsony Gergely. Zugló polgármesterének döntését lapunk már csütörtökön megírta , péntek este Gulyás Márton baloldali aktivista Partizán című vlogjában Karácsony beszélt a terveiről is. A Párbeszéd társelnöke odaszúrt a függetlenként induló, "Sétáló Budapest" vízióját kínáló Puzsér Róbertnek is, szerinte ugyanis a főváros komplex problémákkal küzd és aki megpróbálja egy mondatban összefoglalni ezeket, az sokszor inkább árt, mint használ. Karácsony egyébként „emberi léptékű” Budapestet szeretne, ahol lehet levegőt venni, vannak kisebb és nagyobb terek. – Az emberek legyenek a fókuszban – foglalta össze. Tarlós István jelenlegi kormánypárti főpolgármesterrel szemben, aki újra megméretteti magát Karácsonynak az igazi kritikája nem az, amit csinált, hanem amit nem csinált. – Rezzenéstelen arccal nézte végig, hogy rengeteg pénztől megfosztották Budapestet, és rövid pórázon van a város – fogalmazott az egykori miniszterelnök-jelölt.Karácsony Gergelynek a műsorban videókat mutattak, amelyeken különböző civil szervezetek képviselői tettek fel kérdéseket. Elsőként az Utcáról a Lakásba egyesület aktivistája érdeklődött a lakhatásról és annak javításáról. Karácsony szerint az Európai Uniónak van kamatmentes bérlakásprogramja, amely megoldást jelenthet a borzasztó hazai helyzetre is. – Egy városban fontos, hogy legyenek közösségi tulajdonban lévő lakások, például önkormányzati bérlakások. Ennek érdekében európai uniós kamatmentes hitel segítségével bérlakások építésére lenne szükség, akár úgy, hogy az épületekben piaci alapon működő helyiségek, például üzlethelyiségek is lennének – magyarázta. Karácsony egyébként minden kerületben működtetne drogambulanciákat, ugyanis a "fővárosnak kell, hogy legyen drogstratégiája".A politikus konkrét elképzelései között szó volt a tömegközlekedésről, a belvárosi forgalomról is. Az kiderült, hogy a Párbeszéd társelnöke főpolgármesterként is sétálna és biciklizne, ennek ellenére drasztikus lépésnek tartaná, ha egyik napról másikra kitiltanák az összes autót a fővárosból. (Mint többször megírtuk, az LMP-s támogatottsággal bíró Puzsér Róbert ezzel kampányol.) – Puzsérral szemben én nem járok autóval – mondta Karácsony Gergely. A politikus ugyanakkor fontosnak tartja az autóforgalom csökkentését a belvárosban, ehhez pedig negatív és pozitív ösztönzőket is kitalálna. Előbbi például a dugódíj lehet, de Karácsony szerint muszáj pozitívummal keverni, ugyanis „nem akarok polgárháborús főpolgármester”' lenni. Ez a pozitív töltet lenne, hogy csak a csúcsidőszakban kellene fizetni.Zugló polgármestere egyébként – kerülete miatt érintettként – bevallotta, hogy eszelős örültségnek tartja a Városliget-projektet.Karácsony Gulyás Márton tréfálkozó kérdésére kijelentette, hogy Tarlós István nem lenne az alpolgármestere, még akkor sem, ha Zuglóban fideszes politikus tölti be ezt a posztot. Azt is hangsúlyozta, hogy Vitézy Dávidot viszont foglalkoztatná, valamint lebontaná a Szabadság téri megszállási emlékművet.Az előválasztás első fordulója – amelyen Karácsony is elindul – egyébként már elkezdődött , voksolni pedig január végétől lehet majd a fővárosiaknak. A Párbeszéd társelnöke mellett eddig csak a szocialista Horváth Csaba jelezte részvételi szándékát. A mostani tervek szerint az első forduló győztese nyáron, júniusban mérkőzik majd meg egy második fordulóban Puzsér Róberttel. (És talán a liberális Sermer Ádámmal, valamint a Momentum esetleges jelöltjével.) A cél mindenesetre az, hogy egyetlen ellenzéki jelölt álljon majd szemben az októberi önkormányzati választáson a Fidesz támogatását bíró jelenlegi főpolgármesterrel, Tarlós Istvánnal.