Több mint féltucatnyi városban folytatódnak a tüntetések

Szombaton tovább folytatódik a múlt év végén elkezdődött tiltakozáshullám: a fővárosban, kilenc vidéki helyszínen, sőt a tengerentúlon is demonstrálnak hétvégén.

Budapesten délelőtt 10 órakor kezdődik a tüntetéssorozat: „Álljon meg az Oktogon!” címmel „piknik és buli” lesz az Oktogonon, molinókészítéssel, beszélgetésekkel, az ellenzék 5 pontjának ismertetésével. Délután fél kettőkor a Hallgatói Szakszervezet a Nagy Imre szobor egykori helyén akciózik.

A legnagyobb méretű demonstráció 14 és 18 óra között lesz „Országos tüntetés a rabszolgatörvények ellen” címmel, ezen pedig szakszervezetek, ellenzéki pártok és civilek vesznek majd részt. (Az esemény előtt a Párbeszéd 13.30-kor, az MSZP 13.45-kor, a DK 14 órakor várja szimpatizánsait.) Cikkünk megjelenéséig több mint 32 ezren érdeklődtek a Facebookon az esemény iránt és csaknem kilencezren nyomtak az ott leszek gombra – a Hősök terétől a Kossuth térig vonulnak majd, ahol többen is beszédet mondanak. Estére a Yellow West HUN csoport hirdetett megmozdulást, 19 órára, a Margit hídhoz. Vidékről is lesznek résztvevők, a Mérce gyűjtése szerint ugyanis Tatán 11.20-kor kezdődik a gyülekezés a Momentum szervezésében, innen vonatoznak a budapesti tüntetésre. Esztergomból is indul hasonló közös vonatozás. Tapolcán 14 órától a Magyar Kétfarkú Kutyapárt demonstrál, „a rabszolgatörvény ellen és mellett”. Komlón, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Békéscsabán is demonstrálnak majd. Cegléden is tiltakoztak volna, de ezt a tüntetést rendőrség nem engedélyezte.

A tüntetésekkel párhuzamosan az útzárak is folytatódnak: Nyíregyházán, reggel 8 és 11 óra között, több szakszervezet és ellenzéki párt részvételével tartanak ilyen akciót.

Szombaton tüntetés lesz Linzben, Londonban és Dublinban is, helyi idő szerint 14 órakor, „Túlóra határok nélkül” címmel. Az amerikai kontinensen is lesz hasonló akció: New Yorkban és Torontóban is kiállnak a rabszolgatörvény ellen. A kormány egyébként a jelek szerint most sem veszi komolyan a megmozdulásokat. Rétvári Bence államtitkár pénteken ugyanis arról beszélt, hogy a „bevándorláspárti ellenzék folytatja a színészkedést”, ahogy azt a parlamentben és a közterületeken tette korábban. A minap egy másik kormánypárti államtitkár, Novák Katalin is elmondta, mit gondol a tüntetésekről. Novák szerint a tüntetők valóságshow-t játszanak az utcán, színészkednek és provokálnak.