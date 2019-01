Magyarországon a legkevesebb a rendőr az Európai Unióban

A Frontex jelentése szerint a tavaly érkezettek száma 92 százalékkal alacsonyabb volt a 2015-ben regisztráltnál.

Ötéves mélypontra süllyedt tavaly az illegálisan Európába érkező bevándorlók száma, mintegy 150 ezer embert regisztráltak a tagállamok külső határain – írta pénteken közzétett jelentésében az EU part- és határvédelmi ügynöksége (Frontex). A friss értékelés szerint a tavaly érkezettek száma 92 százalékkal alacsonyabb volt a migrációs válság csúcspontján, 2015-ben regisztrált több mint egymilliónál. A bevándorlók száma már 2017-ben is meglehetősen alacsony volt a korábbiakhoz képest, a további visszaesés oka pedig elsősorban a Földközi-tenger középső részén húzódó útvonal visszaszorulása. A legfőbb belépési pontnak ennek megfelelően már Spanyolország számít, ahol 2018-ban 57 ezer illegális határátlépést jegyeztek fel, ami több mint duplája a 2017-es adatoknak. Az érkezők legnagyobb csoportjait a marokkói, guineai, mali és algériai állampolgárok alkották. Immár a keleti útvonal lépett elő a második helyre, miután körülbelül harmadával nőtt az itt belépők száma, elérve az 56 ezret. A növekedést főként a Törökország szárazföldi határa felől illegálisan Görögországba érkezők számának emelkedése okozta, de a ciprusi adatok is megduplázódtak. A legtöbb érkező szíriai, iraki, valamint afgán menedékkérő, de egyre többen vannak a törökök is. Olaszországban mintegy 23 ezren értek partot tavaly, ez 80 százalékos csökkenést az ezt megelőző évhez képest, hasonlóan alacsony számokra legutóbb 2012-ben volt példa. A Líbia felől érkezők száma 87 százalékkal esett vissza. A migránsok között legtöbben a tunéziai és az eritreai állampolgárok voltak. A Frontex arról is beszámolt, hogy a tavaly regisztrált összes bevándorló 18 százaléka volt nő, csaknem ötödük saját bevallása szerint 18 éven aluli. A kísérő nélküli kiskorúak száma 4 ezer körül volt.