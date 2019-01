Magyarok is Thaiföldön rekedtek a trópusi vihar miatt

A támadó elmenekült, nagy erőkkel keresik a rendőrök.

Halálra késeltek egy férfit péntek délután egy vonaton Angliában, egy Guildfordból a londoni Waterloo pályaudvarra tartó járaton – írja a BBC . A brit közlekedési rendőrség (BTP) szóvivője közölte, hogy a vonaton sokkoló és erőszakos támadás történt, ami az utasok számára is „hihetetlenül ijesztő” volt. Úgy vélik, az elkövető a clandoni pályaudvaron hagyta el a szerelvényt. A vonat jelenleg Horsleyban van, a rendőrök a településen és a környező térségekben is keresik az elkövetőt. Minden utast arra kértek, hogy keresse meg a rendőrséget, még akkor is, ha véleménye szerint nem láttott semmi jelentőset.