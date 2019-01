Hófúvásra és viharos szélre figyelmeztetnek

És újabb betűszó is született: Á1BSZ. A megfejtésért tessék olvasni!

Kérjük kedves utasainkat, igyekezzenek elhagyni az állomást! – buzdított egy női hang a Hősök terénél. Nagy volt a torlódás. A kisföldalattira szombaton kora délután, fél órával a demonstráció kezdete előtt már alig lehetett felférni. „Fizetésemelést is kapunk, vagy csak túlórát?” – tette fel a költői kérdést egy szomorkás hangulatban lévő jegyellenőr a tüntetésre igyekvőknek. „Nagyon kevés pénzért dolgozunk” – közölte fanyar mosollyal. Nem telt sok időbe, hogy feltűnjön az ellenzéki tüntetések nemzetközi hírűvé vált jelszava, az O1G. Jelvényen, matricán, transzparensen is látni lehetett. Akadt, aki szükségesnek érezte hozzátenni, hogy Á1BSZ. (Ha valakinek nem ugrik be a megfejtés, segítünk: Áder egy bajszos sz.r.)



A Hősök terén gyülekező tömeget a Paksi Atomerőmű szakszervezetének dolgozói fáradhatatlan dobolással szórakoztatták. A szocialisták piros lapokat osztogattak, rajta a követeléssel: „Stop Orbán!”. Nagy keletje volt a „sztrájk” feliratú piros-fehér-zöld jelvényeknek is. Az ellenzéki pártok külön csoportokban táboroztak. A jobbikos társaságból egy fiatal férfit arról kérdeztünk, milyen érzés árpádsávos zászlót tartani egy olyan rendezvényen, ahol MSZP-s vagy DK-s lobogók is lengedeznek. Szegény, teljesen zavarba jött, és csak azt ismételgette: „nem nyilatkozom”. Társa mentette meg a helyzetet. „Egyetértünk a tüntetés céljaival, de nem szakadunk el a gyökereinktől, attól, amit a Jobbik eddig is képviselt” – mondta. Ugyanazt, csak fordított előjellel, baloldaliaktól is megkérdeztük. Milyen érzés árpádsávos zászló társaságában tüntetni? „Összefogás, az ügy érdekében. Egyelőre” – zárták rövidre a témát Miskolcról jött DK-sok. Hasonló magyarázatot kaptunk egy salgótarjáni MSZP-s nőtől is: „Fantasztikus érzés! Az ügy a fontos. Engem csak a narancssárga zászló zavarna, de olyan sosem lesz közöttünk.”

Nem sokkal a demonstráció előtt hozta nyilvánosságra a 444.hu azt a felvételt, amely bizonyította, hogy – a köztévé manipulatív, a valóságot meghamisító híradásával szemben – a biztonsági őrök törvénysértő módon bántalmazták az MTVA székházában Varju László DK-s képviselőt. Kiderült, hogy a politikus miért szorult kórházi ellátásra. „Örülök annak, hogy abban a rezsimben is vannak bátor emberek, akik kiadták a felvételt” – reagált a történtekre a tüntetésen résztvevő Varju László. A Népszavának elmondta: reméli, hogy a bíróságon megnézhetik majd a teljes változatot is, nemcsak azt a részletet, amit most kiszivárogtattak a sajtónak. Az eseményeket ugyanis egy operatőr profi kamerával végig rögzítette.



A hidegben várakozók számára jó hírként a demonstráció kezdetére elállt a havazás. Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője hangpróbát kért a tömegtől. Közös visszaszámlálás után – tíz, kilenc, nyolc… – elindult a „Tiltakozunk a rabszolgatörvény ellen!” molinó mögé felsorakozó tömeg. Majdnem húsz percen át vonultak az emberek az Andrássy úton. Az egyik transzparensen fekete alapon fehér betűk tájékoztattak arról, hogy „A hiba a rendszerben van”. A Vasas-szakszervezet aktivistája a Bikinitől kölcsönözte a táblájára írt szöveget: „Ilyen jó dolgom még sosem volt, csókolom, megszakadhatok?”. Még a Platón Párt is tiszteletét tette, tudatva a világgal, hogy „van erény”.

Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy nemcsak az ellenzéki pártoknak kell összefogniuk, hanem Budapestnek és vidéknek, vagy munkásoknak és diákoknak is. „Utáljuk a nagyhasút, üsse el a kisvasút!” – köszönt vissza a szlogen korábbi demonstrációkról. A hangszóróból a Beatrice nótája, a „nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás” szólt. A tömeget kísérő rendőrök egyike félhangosan énekelni kezdte a dalt, kollégái bólogatva nyugtázták a produkciót. Az Oktogonnál több százan vörös zászlókat lengetve és általános sztrájkot követelve csatlakoztak a tízezresre nőtt tömeghez. „BUkjÉK!” – kívánt valaki unortodox boldog új évet a kormányfőnek. „Hazaáruló!” – zendített rá a tiltakozók kórusa. A Bajcsy-Zsilinszky úton, az Arany János utcai metrómegállónál egy erkélyről öt lány csillagszórókkal köszöntötte a menetet. Nagy tetszést arattak, különösképpen azért, mert az erkély korlátjára kitették: O1G. A Parlamenthez közeledve forrósodni kezdett a légkör. Felerősödött a duda- és sípszó, az egyik rigmus elnyomta a másikat: „Nem leszünk rabszolgák!”, „Orbán, takarodj!”. A hömpölygő tömeg szépen megtöltötte az Országház előtti teret. A Rákóczi-szobor elé egy férfi hatalmas feliratot taposott a havas-latyakos fűbe. Nem fogják kitalálni, mi volt az: O1G. Következett az elmaradhatatlan fényképezkedés a magasba emelt, világító mobiltelefonokkal, aztán sorra jöttek a szónokok, szakszervezetek és ellenzéki pártok képviselői. A demonstráció után voltak, akik hazamentek, mások maradtak a Kossuth téren, vagy átvonultak az Oktogonhoz. Ami a folytatást illeti, nem maradtak kétségek: általános sztrájk!