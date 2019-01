Csaknem ezer közszereplőtől, főleg politikusoktól loptak adatokat Németországban

Angela Merkel kancellártól és Frank-Walter Steinmeier államfőtől is információkat szereztek.

Csaknem ezer közszereplő, főleg politikusok személyes adatait érinti Németországban az a nagyszabású adatlopás, amely a napokban derült ki. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter vasárnap az eset teljes körű kivizsgálását és a nyomozás eredményeinek nyilvánosságra hozatalát ígérte. Az MTI összefoglalója szerint az eddigi vizsgálatok alapján az adatlopás 994 személyt érint, többnyire aktív és volt politikusokat. Az ismeretlen elkövetők az esetek túlnyomó többségében csupán kapcsolattartási adatokhoz – telefonszámokhoz, e-mail-címekhez – jutottak hozzá, nagyjából 50 esetben pedig érzékeny személyes információkat, például családtagokkal folytatott üzenetváltásokat vagy nyaraláson, családi eseményeken készült felvételeket is szereztek. A zsákmányt közzétették az interneten, egy Twitter-oldalon megjelentetett linkek révén. Angela Merkel kancellártól és Frank-Walter Steinmeier államfőtől is eltulajdonítottak adatokat, bár kevéssé érzékeny információkat, például hivatalos e-mail-címeket és faxszámokat. A hatóságoknak hetekig nem tűnt fel, hogy nagyszabású adatlopásról van szó. Egyes, egymástól függetlennek tartott esetekben ugyan intézkedtek, de nem vált világossá, hogy közszereplők – politikusok, művészek, újságírók – elleni tömeges informatikai támadás történt. Erre csak csütörtökön döbbentek rá az illetékesek. A kancellári hivatalt röviddel éjfél előtt tájékoztatták. A szövetségi hatóságok informatikai biztonsággal kapcsolatos tevékenységét összehangoló nemzeti kibervédelmi központ (NCAZ) péntek reggel tartott válságtanácskozást. Az érintett Twitter-oldal péntek délelőtt vált elérhetetlenné. Mint megírtuk , a dokumentumokat karácsony előtt egyfajta adventi naptár formájában tették fel az internetre, ám csak most derült fény minderre. Pedig nem egy eldugott Twitter-fiókról van szó, hiszen 16 ezer követővel rendelkezett. Horst Seehofer is csak péntek reggel szerzett tudomást az ügyről.