Karácsony tiltaná Zuglóban a rabszolgatörvény alkalmazását

Állásfoglalást kényszerítene ki a túlóratörvényről Tarlós Istvánból is Karácsony Gergely, aki magabiztosan készül a főpolgármester-választásra.



Zugló is megtilthatja nemsokára a rabszolgatörvény alkalmazását - Karácsony Gergely a hvg.hu -nak. "A soron következő zuglói képviselő-testületi ülésen én is be fogok terjeszteni egy hasonló javaslatot" - nyilatkozta Botka László kezdeményezése kapcsán, aminek lényege, hogy az önkormányzatok bojkottálják a túlóratörvény alkalmazását.

"És állásfoglalást fogunk kikényszeríteni Tarlósból is, derüljön ki, ő kinek az oldalán áll: a »gazdái« vagy a budapestiek oldalán"

- tette hozzá Karácsony. Szerinte az önkormányzati intézményeknél az is általános, hogy a vezetők a túlórapénzek kifizetése helyett azokat a bértartalékba rakják, hogy aztán ők oszthassák el. Ezért Karácsony szeretné azt is, "ha olyan iránymutatást is adnánk az intézményvezetőknek, hogy a túlórát ki kell fizetni", mégpedig túlórapénzként, és nem más jogcímen.

Horváth Csabáéhoz és Puzséréhoz hasonló PR-szlogennel nem készül Karácsony: "az ingyen-BKV nem realitás, de a díjakat jelentősen csökkenteni kell, miközben a közösségi közlekedés presztízsét növeljük. A Sétáló Budapest filozófiájában rokonszenves, de ebben nem merülhet ki egy fővárosi program. Mert a séta nem csak közlekedési kérdés, nagyon rossz a városszerkezet is" - fogalmazott az interjúban. Programját szakmai szervezetek és a budapestiek bevonásával kívánja összerakni. Karácsony emberközpontú, zöld Budapestben gondolkozik, és annyira magabiztos, hogy mint fogalmazott:



"én háromszor vállalom, hogy megméretem magam. Mind a hármat meg is fogom nyerni".

Zuglói polgármesterként a szociális gondoskodás és a közösségépítés terén elért eredményeire a legbüszkébb, illetve a felújított óvodákra, bölcsődékre és közparkokra.



Az EP-választásról azt mondta el Karácsony: listavezető nem lesz, és ez az ő döntése volt. "Főpolgármesterként nekem nemcsak az ellenzéki, hanem adott esetben fideszes szavazókat is kell képviselnem. Erre a szerepre tudatosan készülök" - fogalmazott. A Párbeszéd társelnöke arra is készül, hogy az ellenzéki egység az EP-választás után alakul ki. Mint elmondta,

"szombaton a Kossuth téren én azt láttam, hogy a választóknál már van egység. Azt majd én intézem, hogy a pártoknál is legyen."