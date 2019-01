A csehszlovákok szerint Kassa megszállása végleges

Szerintük a világtörténelmek törvényszéke úgy döntött, hogy Kassa a cseh-szlovák állam egyik alkotó eleme és az is fog maradni

Miskolcról jelentik, hogy a kassai tótok vasárnap délután szervezkedő gyűlést tartottak Kassán. A gyűlés megnyitása után lelkesen megéljenezték az új csehszlovák köztársaságot és Masaryk elnököt majd megalakították a kassai szlovák nemzeti tanácsot.

A gyűlés táviratban üdvözölte a Cseh-szlovák Köztársaság elnökét és Strobár minisztert, biztosítva őket a kassai szlovákok hűségéről.

A Kassát megszálló cseh-szlovák haderők parancsnoka, Schöbl ezredes, vasárnap cseh és magyar nyelven kiáltványt adott ki Kassa város polgáraihoz, amelyben bejelenti, hogy a cseh-szlovák csapatok megszállták Kassa városát, „amely a győztes ántánt-szövetségesek döntése értelmében a csehszlovák köztársaság területéhez tartozik és a cseh-szlovák állam legfontosabb városainak egyike lesz".

A kiáltvány bejelenti, hogy minden rablási kísérletet a megszálló haderők minden rendelkezésre álló eszközzel meg fognak gátolni, a bűnösöket kinyomozzák és katonai törvényszék útján a legszigorúbban büntetik. Schöbl ezredes addig, amíg a városban tökéletesen helyre nem áll a rend, az összes gyűléseket és valamennyi Kassán kiadott lapnak megjelenését beszünteti. A nyilvános épületeket, iskolákat, közhivatalokat cseh-szlovák zászlókkal keli földíszíteni. A kiáltvány végül a következőkkel fejezi be mondanivalóit: „A világtörténelmek törvényszéke úgy döntött, hogy Kassa a cseh-szlovák állam egyik alkotó eleme és az is fog maradni”.

Fogadjátok nyugodtan az ő Ítéletét és dolgozzatok szeretettel és bizalommal velünk Kassa városa szerencsésebb. és szebb jövője alapjainak lerakásán a szabad, demokratikus, Szociálisan igazságos cseh-szlovák köztársaságban."

Kassán egyébként vasárnapra már teljesen helyreállott a rend. Hétfőn reggel megindul a közvetlen gyorsvonati forgalom Kassa és Prága között. Hétfőn megjelent Kassán a meg szálló cseh-szlovák csapatok parancsnoksága részéről kiadott „Slovenski Vyhod" című napilap első száma is.

Népszava 1919. január 7.