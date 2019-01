"Preventív" jelleggel kérvényezte az O1G védjegyet a bejelentője

Húsleves 300, sertéssült 800, somlói 260 forint. A miniszterelnök stábja alighanem a puritánságot akarta bizonyítani a Gundel-menza árainak nyilvánosságra hozatalával, de ettől az egész csak még abszurdabb lett.

Nemrég mi is beszámoltunk arról , hogy az egyik legismertebb magyar luxusétterem, a Gundel főz majd Orbán Viktorra a Várban. Minden bizonnyal azért, hogy elejét vegyék a túlzott költekezést firtató kommentároknak, a miniszterelnök egyik kommunikációért felelős embere, Kaminski Fanny a hvg.hu-nak elküldte a Miniszterelnökség menzájának aktuális kínálatát.Eszerint a hivatal munkatársai 850 forintért ehetnek egy napi menüt, benne egy levessel vagy egy előétellel, illetve egy főétellel. A mai napon az A-jelű menüben füstölt csülkös bableves és káposztás tészta a B-ben pedig Cézár saláta pirított jércemellel, valamint rántott pulykamell sült burgonyával szerepel. A finoman szólva is nyomott áru ebéd mellé Orbán Viktor és kollégái 260 forintért ehetnek egy somlói galuskát is. Összehasonlításképpen, a városligeti Gundel étteremben egy somlói 2700 forintba, vagyis nagyjából tízszer ennyibe kerül.Azt nem tudjuk, hogy a patinás Gundel a Várba ugyanazokat az ételeket viszi-e, mint amit az "anyaétteremben" kínál, mindenesetre meglepő lenne, ha pont az Orbán asztalára kerülő ételek hozzávalóinál adnák alább. Éppen ezért meglehetősen furcsa, hogyan jönnek ki a Miniszterelnökségi menza árai, miközben a Városligetben 2700-2900 forintba kerül egy leves és 6500-7900 forintba egy ebédmenü. Hallottunk persze már olyanról, hogy egy megrendelő kedvezményt kap, na, de ekkorát?Nem lenne meglepő, ha a hír hallatán a környéken dolgozók mostantól dél tájban a Miniszterelnökség felé vennék az irányt, mert ilyen olcsón máshol aligha tudnak megebédelni – már ha beengedik őket.