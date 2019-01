Alkotmánybírónak jelölik a bukott szlovák exminiszterelnököt

A kormányfői posztról tavaly lemondott Robert Ficót az egyik párttársa javasolta a taláros testületbe.

Hétfőig kellett eljuttatni az alkotmánybíró-jelöltek nevét az illetékes bizottságnak, a legfrissebb listán pedig már Robert Fico is szerepel – számol be a parameter.sk szlovákiai portál. A Paraméter szerint a miniszterelnöki székből tavaly márciusban távozó Smer-elnököt párttársa, Martin Glváč jelölte, és abszurd esetben még a testület elnöke is lehetne.A miniszterelnöki posztot 2006 és 2010 között, majd 2012-től ismét betöltő Fico 2018. március 15-én nyújtotta be lemondását Andrej Kiska szlovák államfőnek, aki ezt követően az általa ajánlott Peter Pellegrinit bízta meg a kormányalakítással. A végül Fico távozásához vezető tavalyi szlovák belpolitikai válság azután alakult ki, hogy menyasszonyával együtt meggyilkolták Ján Kuciak tényfeltáró újságírót. A 27 esztendős oknyomozó riportert vélhetően a munkája miatt ölték meg, hiszen többek között adócsalások feltárásával foglalkozott, amelyeknek jelentős része a kormányzó Smerhez köthető személyeket is érinthetett.A leszámolás után északi szomszédunknál több nagy tüntetés is volt, amelyeken előbb Robert Kalinák belügyminiszter, majd Fico és kormányának távozását követelték. Végül sor is került mindkettejük lemondására, bár a többség szerint Fico félig a "háttérből" továbbra is fontos szerepet játszik a szlovák politikában.Az új alkotmánybíró-jelöltek meghallgatását az államfő jelenlétében január 23-án kezdik. A képviselőknek a január 29-én kezdődő ülésen kellene meghozniuk a döntéseket.