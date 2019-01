David Lynch a Műcsarnokban állít ki

Melyek voltak a legfontosabb produkciók, mit néztünk, hallgattunk, olvastunk 2018-ban? A sorozat befejező részében a kulturális rovat munkatársai válaszolnak.

Az év kulturális eseménye Balogh Gyula A felújított Szépművészeti Múzeum birtokbavétele. Bejártam a megújult tereket. Európai mércével is versenyképes az egész épület. A Román Csarnoktól az állandó kiállításokig. A világos lépcsőháztól a kávéházig, mind otthonos. Jó ott lenni! Csákvári Géza Ha a botrány lehet "esemény", akkor a Nagy Magyar Nemzeti Kulturkampf káros ámokfutása, de legyünk inkább pozitívak: a Testről és lélekről Oscar-jelölése és a Napszállta velencei világpremiere. Csepregi Evelyn A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a Könyvhét, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, az Olvasás Éjszakája, az összes irodalmi beszélgetés és rendezvény együttesen alkotják az év kulturális "eseményét", ami az olvasás szeretetét és az írott művek iránti szüntelen lelkesedést jelenti. Hompola Krisztina A magyar közélet szégyene, a személyi következményekkel is járó, embereket megalázó, szakmai szempontok érvényre jutását ellehetetlenítő Kulturkampf. Horváth Petra Luca A Frida Kahlo-kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Tölgyesi Gábor Mintha egy nyugat-európai város múzeumai, galériái között bóklásznánk: ilyen élményt adott az idei szentendrei Art Capital is. Egyedül egy csónakban: a dél-afrikai Mohau Modisakeng videoinstallációja, az Átkelő most is a szemem előtt van. Varga Péter Kurtág György Fin de Partie című operájának bemutatója a La Scalában. A legszívbemarkolóbb pillanat Balogh Gyula Még a nyár elején történt. Elkezdődött a tatabányai teátrum A mi osztályunk című előadása a Szkéné Színházban. A lengyel Tadeusz Slobodzianek megrendítő darabja. Egyszer csak azt látjuk, hogy az egyik jelenetben Egri Márta nem tud mozdulni. Mindenki ledermed. Egy mozdulat elég volt hozzá, hogy súlyosan megsérüljön. Az előadást az egyik határozott kolléga leállította. Majd bejelentették, hogy nem is tudják folytatni. (Harminc éve járok szinte naponta színházba, de még nem volt ilyenben részem.) A színésznőt kórházba szállították, előtte hosszú időt várt a mentőre. Nehéz pillanatok voltak, de ő még a hordágyon is a nagy fájdalmak közepette is tudott mosolyogni. Azóta jól van, és újra játsszák az előadást. Csákvári Géza Amikor egy inkompetens hangember postaládájában landolt a gyártás előtt álló Hunyadi-film forgatókönyve. Csepregi Evelyn Amikor egy ismerősöm egy Kultúrharc feliratú kitűzőt nyújtott át, amelyen a harc szó áthúzva szerepelt, alatta a béke felirattal. Szívbemarkolóan fájó és bosszantó, ami és ahogy a kulturális életben történik. Hompola Krisztina A már-már szakrális élménnyel felérő Nick Cave-koncert, ifj. Vidnyánszky Attila játéka A diktátorban és a bécsi Monet-kiállításért sorban álló magyarok sokasága. Horváth Petra Luca Amikor elkezdtem olvasni Rachel Kustner: A Mars klub című könyvét, és rájöttem, hogy az amerikai világról felépített képzetem nem egészen valóságos. Ez eléggé szíven ütött. Tölgyesi Gábor Minden olyan nap szíven üt, amikor egy színház vagy egy tánctársulat bejelenti: a kulturális tao eltörlése miatt megszűnik, vagy csökkenti az előadásszámát, a művészek fizetését, és emeli a jegyárat. A művész is, a néző is rosszul jár. Most minden előadóművészt megbüntettek néhány csaló miatt – a kormányzati logika szerint így az áfa-visszaigénylést is meg kellene szüntetni. Varga Péter Kocsis Krisztián édesapja, Kocsis Zoltán zongoráján játszik a Virtuózok gálakoncertjén. Ami az elején rossznak tűnt, de a végére kiderült, hogy igenis megérte Balogh Gyula Az túlzás, hogy rossznak tűnt, de nem terveztem előre. Mégis beültem Miskolcon a Békés Pál Félőlény című darabjából készült gyerekelőadásra. A szerző a művet 1991-ben írta. A fő mondanivaló: ahhoz, hogy a szörnyekkel harcolni tudjunk, nekünk is szörnyekké kell válnunk. A végén persze jó lesz a vége, de addig… A szerző előrelátása és bölcsessége igencsak elgondolkodtató, az aktualitásáról nem beszélve. Csákvári Géza Andy Vajna filmszakmai tevékenysége. Csepregi Evelyn Számos kortárs képzőművészeti kiállítás kapcsán nekem szegeződik a kérdés, valóban művészetről beszélünk, vagy bármelyikőnk tudna ilyet alkotni. Az év kortárs kiállításai és az azokról folytatott beszélgetések számomra sokszorosan azt igazolták, van értelme az "elvontnak látszó" dolgokkal foglalkozni. Hompola Krisztina Tompa Andrea Omerta című regényét az első 30-40 oldal után csupán a sznobéria olvastatta tovább velem. Falhoz vágás helyett azonban végül győzött a megérdemelten Aegon-díjas, különleges hangulatú és nyelvezetű sodró történet. Horváth Petra Luca Ami az elején rossznak tűnt, de a végére kiderült, hogy igenis megérte: a Legendás állatok és megfigyelésük – Grindelwald bűntettei című film. Az első 10 percben úgy véltem, megbántam, hogy beültem a moziba, de a végére tetszett. Tölgyesi Gábor Ha nem is rossznak, az első epizódja alapján kétesélyesnek tűnt a Viasat3 első saját gyártású sorozata, a 200 első randi. Bizalmat adtam neki, és egyáltalán nem bántam meg. Varga Péter Ji lemeze, amelyen Bach Goldberg-variációit játssza. A félresikerült borító alapján nem tűnt úgy, hogy azt kell mondanom: ha csak egy felvételt akarsz meghallgatni a műről, ez legyen az.