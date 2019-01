Két fiatal magyar halt meg egy thaiföldi motorbalesetben

Az immár párttá szerveződő sárgamellényeseknek szurkolnak a római kormánykoalíció vezetői. Di Maio a sárgamellényeseket biztatja kitartásra, Salvini pedig pedig Macronnak üzeni, hogy „söprögessen otthon”.

Feltörekvők (Les Emergents) néven pártot alapít a francia sárgamellényes mozgalom mérsékelt szárnya, jelentette be hétfőn Jacline Mouraud, a tüntetők korábbi szóvivője. A radikális szárny már halálosan is megfenyegette Mouraud-t, aki viszont úgy gondolja, a szociális, munkaügyi követeléseiket így lehet erőszakmentesen és hatékonyabban képviselni. A november 17-től tartó tiltakozás ugyanis rendre erőszakba torkol, a békés sárgamellényes demonstrálóknak pedig elegük lett abból, hogy a világ- és francia sajtóban, illetve a közvéleményben is szociális mozgalmuk egyre inkább az erőszakhoz társul. A legutóbbi, immár nyolcadik, de jóval kisebb létszámú párizsi tüntetés is könnygázba fulladt, a maszkos, sárga mellényük alatt fekete ruhás rendbontók ezúttal is törtek-zúztak-égettek a francia fővárosban. Vasárnap ezért is került sor a Nők az erőszak ellen elnevezésű női demonstrációra, amivel a szervezők azt szerették volna bizonyítani, hogy lehet békésen is tüntetni, a mozgalomnak nincs szüksége a kéretlen támogatókra. Az erőszak elharapódzása ellen a kormány is lépett, ugyancsak a hétvégi történtek nyomán szigorító intézkedéseket vezetett be, amint Edouard Philippe kormányfő fogalmazott, a huliganizmus ellen. Philippe leszögezte, nem fogadhatják el, hogy egyesek pusztításra, gyújtogatásra használják ki a mozgalmat. Az új rendelkezések alapján jegyzékbe veszik a tüntetéseken erőszakoskodókat, akiknek a továbbiakban megtiltják a részvételt a demonstrációkon, fellépnek a be nem jelentett megmozdulások ellen és megtiltják a maszkok viselését a tüntetéseken. A tervezetről a nemzetgyűlés február elején szavaz, de a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a jobboldali ellenzék által uralt szenátus októberben már igen hasonló jellegű javaslatot szavazott meg.



Európa populistái és szélsőséges politikusai szimpátiával figyelik a franciák Emmanuel Macron elleni lázadását és saját, EU- és migrációellenes politikájuk igazolását vonják le következtetésként. A francia elnök népszerűségi mutatóinak romlását előszeretettel ismertető sajtótermékek, akárcsak a populista politikusok azonban azt rendre elhallgatják, hogy bár valóban a francia lakosság kétharmada elutasítja Macron szociális-gazdasági intézkedéseit, kül- és Európa-politikájával viszont a többség egyetért mindmáig. Miközben a francia elnök próbálja menteni a menthetőt, azt is egyértelművé tette, a reform folytatódni fog. Nyilván tisztában van azzal, hogy eddig minden francia elnök és miniszterelnök elbukott, aki hozzányúlt vagy megpróbált hozzányúlni a munkajoghoz (elődje, Francois Hollande elnök és Manuel Valls kormányfő is csak a parlament megkerülésével tudta átvinni azt a munkaügyi reformot, amelyet tovább módosítana), ennek ellenére eltökélt a folytatásban. A jelenlegi viszonyok – Angela Merkel német kancellár közelgő visszalépése, valamint a populizmus és az EU mélyebb integrációja elleni hangok európai térhódítása – közepette Macron meggyengülése és valószínűsíthető bukása nem sok jót ígér az Európai Unió jövője tekintetében. Róma már nyíltan üzent is az Elysée palotának. Luigi Di Maio kormányfő-helyettes, az Ötcsillag Mozgalom (M5S) elnöke arra biztatta a sárgamellényeseket, hogy tartsanak ki, az M5S mellettük áll. „Egy új Európa van születőben. A sárgamellényesek, a mozgalmak és a közvetlen demokrácia Európája. kemény harc ez, amelyet közösen vívhatunk meg. Ne adjátok fel!”, írta Di Maio. A populista, de nem EU-ellenes ötcsillagos vezér blogbejegyzésében arról írt, hogy Macron kormányzata nem tud eleget tenni az elvárásoknak, érzéketlen a lakosság gondjaival szemben, egyes elhibázott intézkedései pedig nemcsak a franciák, hanem Európa számára is károsak. (Di Maio és az M5S tavalyi választási győzelme elsősorban az alanyi jogon járó alapjövedelem ígéretének köszönhető, amely nyilván nem valósult meg.) Matteo Salvini belügyminiszter, a Liga elnöke ugyan elítélte a tüntetések során történt erőszakos cselekedeteket, de hangsúlyozta, támogatják azokat a békés tüntetőket, akik a saját népével szembeszálló elnök ellen tüntetnek. „Párizs söprögessen otthon!” üzente Salvini. Macron nem, csupán Nathalie Loiseau francia európai ügyekért felelős miniszter egy Twitter bejegyzésben válaszolt: „Franciaország figyel arra, hogy ne leckéztesse Olaszországot. Di Maio és Salvini is tanuljon meg a saját házában söprögetni!”.