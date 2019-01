Fennakadásokat okoz a közlekedésben a havazás

Az utóbbi évek sportberuházásainak egyik nagy haszonélvező cége nyerte el a munkát. Az Eger SE tavaly még a megyei osztályban szerepelt.

A stadionépítésekkel kapcsolatos hírekből jól ismert Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.-t hirdették ki nyertesnek az Észak Sporttelep Edzőközpont kialakítására, tervezésére és kivitelezésére kiírt pályázaton - tudósít a 24.hu. A munka várhatóan nettó 1,523 milliárd forintba kerül majd. Azért csak várhatóan, mert a Pharos részt vesz a kispesti Bozsik Stadion régóta húzódó építésében is, amely az eredetileg tervezett 5 milliárd helyett 11,7 milliárd forintból épül.Az említett összegből egy új edzőközpontot kell létrehozni a régi helyén, ami jelenleg mindössze egy irodából, öltözőblokkból és egy 400 férőhelyes mobil lelátóból, valamint több kiszolgálókonténerből, illetve 2 nagy méretű és 3 kis méretű labdarúgópályából áll. Az ajánlatkérő szerint a jelenlegi épületi infrastruktúra nem tudja kielégíteni a sportpálya ideális használatához szükséges feltételeket, emiatt döntött a rekonstrukció mellett. Elbontják a meglévő épületet és konténereket, és a centerpályától nyugatra eső területen fogják kialakítani az új, 1276 négyzetméteres épületet, amely 272 fő befogadására alkalmas épített lelátóval rendelkezik. Az új épület építése mellett tervben van a teljes sporttelep korszerűsítése is, amely magában foglalja a közművesítést, térvilágítás, a tereprendezést, és parkosítást.A város labdarúgó csapata, az Eger SE a 2012/13-as idényben még az NB I-ben szerepelt, azóta egészen a megyei osztályig süllyedt, majd a mostani szezonra sikerült visszajutnia az NB III-ba. Az együttes jelenleg a harmadosztály keleti csoportjának 11. helyén áll.A 24.hu emlékeztet, a Felcsúton is telephellyel rendelkező Pharos a kormány stadionépítési lázának egyik nagy haszonélvezője: 930 millióért szálltak be a békéscsabai stadion felújításába, részt vettek a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum több mint 3 milliárdos fejlesztésében, de a Pharos bomba üzletét emlegetették az NB II-es pályák fűtésének kötelezővé tétele mögött is. A cég egyik tulajdonosa, Végh Gábor egész alakos Puskás Ferenc-szobrot adományozott a felcsúti akadémiának, amelyben az ő munkájuk is benne van, az ottani műfüves pályát építették. Végh 2012-ben egy VIP-páholyból nézte a Videoton-Debrecen meccset Orbán Viktor miniszterelnökkel.