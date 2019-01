Sztrájk: már 140 településről jelentkeztek a január 19-i demonstrációra

Már 140 településről jelentkeztek a tervezett országos sztrájkot megelőző, január 19-i demonstrációra, a szakszervezetek petícióját pedig több mint 3 ezren írták alá – jelentette be Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, miután átadták négypontos követelésüket az ITM-ben. A helyszín azért figyelemre méltó, mert a három szakszervezet által szignált dokumentumot eredetileg a Miniszterelnökségen keresztül akarták eljuttatni Orbán Viktor miniszterelnökhöz. – Felhívtuk a tárcát, hogy szeretnénk átadni a levelet, ők pedig azt mondták, hogy vigyük Palkovics László minisztériumához és onnan fogják eljuttatni Orbánhoz. Azonban a portán nem tudtak róla, hogy mi érkezni fogunk, mindenesetre készségesen fogadtak és ígéretet tettek a kézbesítésre – magyarázta Kordás. A szakszervezetek korábban ultimátumot adtak a kormánynak: bejelentették, hogy követeléseik átadásától számítva – a törvény szerint – öt napot adnak egy kormányzati tárgyalótestület felállítására. Amennyiben ez nem történik meg, figyelmeztető sztrájkot szerveznek, majd országosat is, de január 19-én biztosan lesz demonstráció.

A kormánylap Magyar Idők közben arról írt, hogy nincs sztrájk-hajlandóság, sőt a lehetséges időpontról sincsen semmilyen előrelépés. Kordás erre reagálva hangsúlyozta, hogy több időpontról is tárgyaltak már, a Magyar Idők pedig a munkáltatóktól veszi alaptalan információját. Azt mindenesetre Kordás lapunk kérdésére elismerte, hogy a jelenlegi, 2010-ben életbe lépett sztrájktörvény miatt nem igazán lehet országos munkabeszüntetést tartani. – Nem is próbálkozott azóta senki, de a szakértőink azt mondják: lehet Magyarország-szerte sztrájkolni. Megpróbáljuk a nem járt út ösvényét kitaposni – tett ígéretet a szakszervezeti vezető. Kordás azt is hangsúlyozta, hogy jogszerűtlen és nem eléggé megszervezett sztrájkot semmiképpen sem akarnak, hiszen nem akarják, hogy akárki is elveszítse emiatt a munkáját. A MASZSZ elnöke mellett Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködés Fórumának elnöke is válaszolt kérdésünkre, szerinte idő kell a sztrájk megszervezéséhez. – Mi tényleg demokratikusan működünk. Hatvanezer tagunk van, én nem szólíthatom fel őket, hogy mindenki jöjjön sztrájkolni, még ha ez is a véleményem. Az összes tagot meg kell kérdeznünk – fogalmazott.