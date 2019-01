Egy drón miatt egyetlen gép sem szállhatott fel London legforgalmasabb repülőteréről

Hat napja vesztegeltek a stájerországi síterepen a gyerekek, mire lehozták őket a hegyről. Nyugati szomszédunknál több tartományban kaotikusak az útviszonyok.

Ausztriában a magyarországinál jóval nagyobb mennyiségű hó hullott a napokban, a hóviharok pedig nem csak a közlekedésben okoznak fennakadásokat, de többeket csapdába is ejtettek. Így járt egy magyar sítáborozó csoport is, akik a rossz idő miatt hat napra a Stájerország tartományban található präbichli síterepen rekedtek, mire végül sikerült őket lehozni a hegyről - idézi a hvg.hu az RTL Klub Híradójának beszámolóját. Az alsó-ausztriai Hochkar egyik szállodájában dolgozó magyar nő pedig három napra rekedt a munkahelyén kollégáival, végül csak egy speciális mentőkonvojjal tudtak hazamenni.Ausztriában egyes helyeken az utak teljesen járhatatlanok, sok helyütt az autókat is teljesen betakarta a hó, és volt, ahol még a tetőket is hólapáttal kellett takarítani.