Sargentini az ellenzékkel tüntetett Brüsszelben

A meteorológusok keddről szerdára virradóra további havazásra számítanak. Szerdán Nyugaton és a főváros térségében az ónos eső, Keleten pedig a megerősödő szél miatti hófúvások jelenthetnek újabb veszélyforrást.

Ahogy arról mi is beszámoltunk , a havazás már ma is jelentős fennakadásokat okozott az országban, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pedig szerda reggelig megszakításokkal ugyan, de további csapadék valószínű. Nagyobb mennyiség az ország északkeleti felében várható, döntően hó formájában. Ezeken a területeken 2-8 cm hó hullhat, de Komárom-Esztergom megye keleti felében, Pest megye északi részén és Nógrád megye nyugati felében 5-15 cm-re, illetve a magasabban fekvő részeken akár efeletti hómenyiségre is számítani kell.Az ország délnyugati tájain eközben vegyes halmazállapotú csapadék valószínű, tehát havazás mellett fagyott eső, ónos eső, illetve egyéb vegyes vagy folyékony halmazállapotú csapadék is előfordulhat. Az időnként megerősödő déli szél szerda reggelig az Alföldön, elsősorban a Tiszántúlon helyenként gyenge hófúvást okozhat.Keddről szerdára virradóra a Dunántúlon fagypont körüli hőmérsékletre kell számítani, a Dunától keletre viszont hidegebb lesz, a Tiszántúlon akár -7 Celsius fokig is hűlhet a levegő. Szerdán napközben is a nyugati országrészben lesz melegebb, itt 2-4 fokot mérhetnek, míg Keleten 0 fok körül alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegység vidékén napközben is fagyhat.A havazás közben szerda délelőttől várhatóan Keleten is megszűnik, de a nap további részében helyenként hózáporok, a Dunántúlon és a középső országrészben időszakos havazás azért még kialakulhat. Nagyobb területre kiterjedő hózáporok, időszakos havazás a nap második felében is a Dunántúlon valószínűbb.