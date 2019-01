Bokasérülést szenvedett Liu Shaolin Sándor

A Ferencváros 31 esztendős kézilabdázónője és párja, Elek Gábor júliusra várják kisfiukat.

Szucsánszki Zita tavaly május óta szünetelteti karrierjét, soha nem is titkolta, hogy azért, mert gyereket szeretne. Ő és párja, Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabda csapatának edzője azóta meg is kapták a jó hírt: rövidesen egy kisfiú szülei lesznek. A pár a jó hírt az M4 Sport csatornán futó Fradi TV-ben jelentette be, aminek adását, benne a nagy bejelentéssel most Önök is megnézhetik:



Szucsánszki azt is elárulta, már a jövőt is figyelembe véve elkezdte az edzői képzést a Testnevelési Egyetemen, a visszatérése lehetséges időpontjáról azonban nem ejtett szót.