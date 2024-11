A Margit hídról leugró balett-táncos esete: egy fontos személy hazament, az ilyen trauma már nem magánügy

A Margit hídról ugrott le a Magyar Nemzeti Balett táncosa múlt péntek éjjel, amikor két kollégája és egy barátja is vele volt. Az orosz fiatalembert életveszélyes állapotban vitték kórházba. A szombati próbát ennek ellenére megtartották, de aki jelezte, hogy most nem szeretne részt venni, hazaengedték. A sajtóban megjelent, hogy a művész fel akart mondani magánéleti problémák miatt, egy számára fontos személy pedig hazament Oroszországba. A hír megrendítette a közvéleményt, elindult a találgatás is, vajon milyen krízis húzódhat egy ilyen elkeseredett tett mögött. Köze lehet a háborúhoz vagy a táncművészek extrém testi-lelki megterheléséhez? Hogyan kezeli a társulat a tagjainak mentális jólétét? Az Operaház közleményében azt kérte, tartsuk tiszteletben kollégáik magánéletét, de ez meddig magán-, honnan társulati vagy már közügy?