„Nonszensz“ – Deutschnak üzent Sargentini

Az EP zöld párti politikusa gyorsítani akarja a magyar jogállamiság megsértésének gyanúja miatt indult eljárást.

Judith Sargentini a Klubrádiónak arról beszélt, hogy nonszensznek tartja azt, amit a fideszes Deutsch Tamás írt róla a Facebookon. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő még január 7-én a közösségi oldalon úgy fogalmazott: „A Gyurcsány-Jobbik-Szél-Hadházy-MSZP-LMP-Momentum-Párbeszéd és a többi, és a többi összeborulással végre megvalósul Soros György régóta dédelgetett álma, közös a bevándorláspárti tábor, közös a bevándorláspárti zászló, közös a bevándorláspárti lista. Legyen már Sargentini a listavezető!” Ezzel kapcsolatban Sargentini közölte: nem fog kampányolni Magyarországért, és szlogenjei sincsenek szemben a kormánypárti politikusokkal.

– fogalmazott.

Mint mondta, úgy érzi, hogy húsz évi politizálás után valami mást kell csinálnia. „” – jelentette ki. Az Európai Parlament zöld párti politikusa arról is beszélt: gyorsítani akarja a magyar jogállamiság megsértésének gyanúja miatt indult eljárást, és az EU soros elnökén, Románián is számon kéri a folyamat lelassulását. Kedden a Stop Orbán! címmel megtartott brüsszeli tiltakozó demonstráción – melyen Judith Sargentini is felszólalt – körülbelül 120-150 Belgiumban élő magyar vett részt. A megmozdulást a Radikális Európai Demokraták mozgalom szervezte. A magyarországi jogállam helyzetét bíráló európai parlamenti jelentés szerzője mellett, a szocialista Ujhelyi István és a DK-s Molnár Csaba EP-képviselők mondtak beszédet, de szót kapott Kendernay János, az LMP elnökségi tagja, valamint Németh Balázs a Momentum képviseletében. A Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek nem tudott részt venni a megmozduláson, felszólalását az egyik munkatársa olvasta fel. A tüntetéssel kapcsolatban Sargentini közölte: a tiltakozáson azért vett részt, hogy szolidaritását fejezze ki a magyarokkal. „” – tette hozzá. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: nem tiszte, hogy értékelje, hogyan fognak végül az ellenzéki pártok Magyarországon összeállni a kampányban, mindenesetre