Eső után köpönyeg: jogtalan volt betiltani a Kétfarkú Kutya Párt tüntetését

A bíróság szerint jogellenesen tiltotta meg a rendőrség a pártnak, hogy múlt szombaton Cegléden demonstráljon.

Január 5-re Ceglédre szervezett volna tüntetést a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), de bejelentésüket elutasította a rendőrség azzal az indokkal, hogy a „Kiállás a kormány politikája mellett, MKKP népszerűsítése, aláírásgyűjtés az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért” címmel meghirdetett rendezvény nem felel meg a gyülekezési törvény rendelkezéseinek, mert azon aláírást is gyűjtenek. A viccpárt bírósághoz fordult, a 24. hu cikke szerint pedig a Fővárosi Törvényszék nekik adott igazat, mondván attól, hogy a gyűlésen szórólapozás és aláírásgyűjtés is történik, az még nem változtat azon, hogy annak célja a közös véleménynyilvánítás, illetve a közpolitikai állásfoglalás nyilvános tolmácsolása. Az ítélet jogerős. "Megnyertük a pert, lehetett volna tüntetni múlt hét szombaton Cegléden. Indulok is, szerintem a MÁV-val még oda lehet érni!" - kommentálta a döntést a párt a Facebook-oldalán a tőle megszokott hangvételben.