Antikapitalista gerillák állítják: ők robbantottak egy athéni TV-székháznál

Orbán Viktor szövetségese egy másik populistával, Jaroslaw Kaczynskival, a lengyel kormánypárt elnökével tárgyalt.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter, a jobboldali radikális Liga elnöke euroszkeptikus szövetség létrehozását követelte Lengyelországban. A szélsőséges politikus, aki Orbán Viktor tavaly augusztusi milánói látogatása során láthatóan igen jól megérttette magát a magyar miniszterelnökkel, szerdán a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, Jaroslaw Kaczynski vendége volt Varsóban. A lengyel kollégájával, Joachim Brudzinski belügyminiszterrel tartott közös sajtóértekezletén az olasz politikus kifejtette, Lengyelország és Itália egy „európai tavasz” részesei lesznek, amely az európai értékek reneszánszát eredményezi majd. „Az az Európa, amely júniusban, az európai parlamenti választás után ölthet alakot, valóban irányítani fog, s felváltja a mai, bürokraták által uralt Uniót” - fejtette ki.



Salvini látogatása során az EU külső határainak védelméről beszélt vendéglátójával. Már tavaly ősszel egy bevándorlásellenes koalíció létrehozásáért szállt síkra, ezért is látta vendégül nyár végén a magyar kormányfőt. Akkori sajtóértekezletükön teljes egység volt közöttük függetlenül attól, hogy a Liga és a Fidesz más és más pártcsaládhoz tartozik az EP-ben. Háttérbe szorult, hogy Salvini valójában azt követeli: minden uniós tagország fogadjon be menekülteket, ezt azonban a magyar kabinet mereven elutasítja. Salvini rendre bírálja az EU-t, szerinte a májusi EP-választás után egy a maga által elképzelt „reformblokk” irányíthatja az EU-t, amely belülről építené le a brüsszeli intézményeket. Varsóban arra is utalt, hogy az Európai Bizottság elnökségére is pályázhat. Kaczynski is uniós reformokat követel, Orbánhoz hasonlóan úgy véli, csökkenteni kell Brüsszel hatalmát, s növelni kell az egyes országok befolyását.