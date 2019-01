Havazás bénítja meg fél Európát

Libanon, Irak és Jordánia közös tervezetet nyújtott be az Arab Ligának Szíria újrafelvételéről.

"Le kell szögeznünk, hogy Aszad megnyerte a háborút. De a békét még nem" - fogalmazott még múlt évben egy rádióinterjúban találóan Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. Az már azonban biztos, hogy Szíriából nem Észak-Koreához hasonló remeteállam válik, a kitaszított szír elnököt lassanként visszafogadja a nemzetközi közösség. Kezdve a szomszédsággal, az arab államokkal, melyek máris látványos gesztusokkal nyitottak Damaszkusz felé. Ennek legutóbbi lépéseként sajtóértesülések szerint szerdán Libanon, Irak és Jordánia közös tervezetet nyújtott be az Arab Ligának Szíria újrafelvételéről. A lépést Egyiptom is támogatja, kedden Számeh Sukri külügyminiszter már arról beszélt, bizonyos intézkedések - például a politikai rendezés - után elképzelhető Szíria visszafogadása. Az eredetileg 22 tagú, arab államokat tömörítő szervezet még 2011-ben zárta ki Szíriát a kormányellenes tüntetések brutális vérbe fojtása miatt. Közben a katari kötődésű Middle East Eye szakportál meg nem erősített forrásokra hivatkozva ugyancsak arról írt, hogy nemrégiben az izraeli hírszerzés, a Moszad igazgatója, Mosszi Cohen titokban találkozott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emirátusok és Egyiptom tisztségviselőivel, hogy megvitassák a Közel-Kelet ügyeit. A megbeszélésen állítólag ugyancsak arról döntöttek, hogy ideje normalizálni a viszonyt Damaszkusszal. A lépéstől nem remélik, hogy Bassár el-Aszad megszakítja a kapcsolatokat Iránnal, de azt igen, hogy a perzsa állam befolyása csökken. Történtek már konkrét lépések is: az Egyesült Arab Emirátusok december végén már újra is nyitotta nagykövetségét a szír fővárosban, nem sokkal később pedig Bahrein is bejelentette, követi a példáját. Ennél is jelképesebb volt azonban, hogy múlt év végén 2011 óta először ismét egy arab állam vezetője, Omar el-Basír szudáni elnök Szíriába látogaott. A Nyugat ugyanakkor még nem igazán helyesli a közeledést, az Európai Unió is arra figyelmeztetett, hogy korai még visszafogadni Szíriát az Arab Ligába.