A néppárti finn EU-biztos is keményen bírálta a magyar kormányt

Jyrki Katainen nem érti, hogy az európai adófizetők pénzét miért használják fel olyan országokban, ahol nem tartják tiszteletben a jogállamiságot.

Jyrki Katainen finn EU-biztos, aki a Fideszt is soraiban tudó Néppárt politikusa, szerdán sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben, ahol az EU-ra 2019-ben leselkedő kihívások között elsőként említette, hogy Lengyelországgal és Magyarországgal szemben eljárások folynak amiatt, hogy a két állam nem tartja tiszteletben az EU alapvető értékeit - idézi az Eurológust a 444.hu portál. Ezután kérdezték meg tőle, hogy ha ilyen fontosak az alapvető értékek, akkor mit tervez tenni az EU, hogy visszaszorítsák a korrupciót az érintett tagállamokban, például Magyarországon. A finn politikus a beszámolók szerint előbb emlékeztetett rá, hogy a jelenleg is zajló hetes cikk szerinti eljárás épp erre való, majd említette, hogy a Bizottság épp tavaly tett javaslatot egy új eszközre, mellyel, ha egy tagállamban korrupcióra, vagy hatalommal való visszaélésre utaló jelek vannak, akkor be lehetne fagyasztani az adott országnak folyósítandó európai uniós támogatásokat. Majd úgy folytatta:

„Nem látom be, hogy az európai adófizetők pénzét miért használják fel olyan országokban, ahol nem tartják tiszteletben a jogállamiságot.”

Katainen kitért arra is, hogy a fellépés igazán persze a tagállamok kormányán múlik, és kitért arra is, hogy a diplomácia jó eszköz, de nem minden esetben célszerű túl diplomatikusnak lenni. „Határozottan kell fellépni az állam- és kormányfők előtt, a parlamentben, elmondani, hogy az egyesült Európa alapvető értékeiről van szó. Nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy tovább bővüljön az integráció, ha ezeket az elveket nem tartják tiszteletben mindenhol. Konstruktív párbeszédre van szükség ezekkel az országokkal, de több vitára is a nyilvánosság előtt” – mondta el a finn biztos.