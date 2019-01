Dupla alvázba rejtette a 151 milliót érő kábítószert, lebukott Röszkénél (videó)

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség 14 vádlott közül 13 büntetésének súlyosítását indítványozta a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügyben.

A bűnszervezetben elkövetett embercsempészés és más bűncselekmények miatt a Kecskeméti Törvényszék által végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt 14 vádlott közül 13 büntetésének súlyosítását indítványozta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség abban a 2015 augusztusi ügyben, amikor is 71-en haltak meg egy a sajtó által csak "halálkamionként" emlegetett járműben - idézi Lőrinczy Györgyöt, a főügyészség szóvivőjét a 24.hu. Az elsőfokú ítélet szerint a bűnszervezet 2015 februárja és 2015. augusztus 27. között működött, júniustól naponta szállítottak embertelen körülmények között migránsokat arra alkalmatlan, zárt, sötét és levegőtlen tehergépkocsikba zsúfolva Ausztriába és Németországba. A bűnszervezet tagjai augusztus 25-én hajnalban 59 férfit, nyolc nőt és négy gyereket zártak be egy belülről nem nyitható, sötét és szellőzés nélküli hűtőkamionba a szerb-magyar határ közelében, Mórahalom térségében. A kamion Ausztriába indult, a járművet a negyedrendű vádlott vezette, előfutóként pedig három társa haladt előtte. A bezárt emberek röviddel az indulás után kiabálással és dörömböléssel jelezték, hogy nem kapnak levegőt, ezt a sofőr és egyik társa is hallotta. A problémát telefonon jelezték a bűnszervezetet vezető elsőrendű vádlottnak, aki többször is azt az utasítást adta, ne nyissák ki a raktér ajtaját, ne foglalkozzanak a fuldokló emberekkel, hanem minél hamarabb jussanak el Nyugat-Európába. A vádlottak követték az utasítást, ennek következményeként a raktérbe zsúfolt 71 ember az indulástól számított három órán belül – még magyar területen – gyötrelmes körülmények között megfulladt. A vádlottak – miután átlépték az osztrák határt – a hűtőkamiont az A4-es autópálya leálló sávjában Parndorf közelében leállították, majd az előfutó autóval visszatértek Magyarországra. Az ügyészség az emberölés bűntette miatt is 25-25 év szabadságvesztésre ítélt négy vádlottal szemben életfogytig tartó büntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy csak a másodrendű vádlott legyen bocsátható feltételes szabadságra. A többi vádlott esetében hosszabb, határozott tartamú szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a Szegedi Ítélőtáblának az ügyészség.