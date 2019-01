Sok volt a teherautó, péntektől súlykorlátozást vezetnek be két főúton

Átmenetileg kisüt majd a nap, de estétől havazás kezdődhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet +2 és -6 fok között alakul.

Északnyugat felől átmenetileg szárazabb levegő érkezik, ezért pénteken mindenhol lehet számítani több-kevesebb napsütésre. Napközben nem valószínű csapadék, de este észak, északnyugat felől felhősödés kezdődik, és késő este északnyugaton már eleredhet a hó – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Délelőtt még többfelé megerősödik majd az északi, északkeleti szél, melyet az Alpokalján és északkeleten viharos lökések is kísérhetnek, ezért – főként az utóbbi tájakon – néhol hófúvás is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -15 fok között várható, de a szélcsendes, kevésbé felhős, vastagabb hóval borított vidékeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire +2 és -6 fok között alakul, fagypont feletti értékek elsősorban nyugaton, délnyugaton várhatók. Csütörtök estétől a kevésbé felhős, szélvédett tájakon zúzmarás köd képződhet, amely pénteken néhol tartósabban megmaradhat. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést, itt a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.



Nógrád megyében az extrém hideg miatt figyelmeztetnek, az előrejelzés szerint a hőmérséklet -15 fok alá csökkenhet.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eleinte többfelé, majd helyenként vegyes halmazállapotú csapadék lehet: reggelig döntőn hó, napközben délnyugat felé haladva egyre inkább havas eső, eső valószínű, néhol esetleg ónos eső is eshet. A nyugati, délnyugati szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és -10 fok között alakul, de a kezdetben gyengén felhős, hóval borított tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. Hajnalra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -3 és +6 fok között várható, északkeleten lesz hidegebb.

Vasárnap általában erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Többfelé fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék (nagyrészt eső, főként északkeleten, keleten havas eső, hó is lehet). A nyugati, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.