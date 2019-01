Tűz végzett egy munkással a dubrovniki vízerőműben

Bár nem egészen negyed óráig voltak együtt, két lényegi mondatra korlátozódott az amerikai elnök és a kongresszus demokrata párti házelnökének megbeszélése. „Adnak pénzt a falamhoz?” - kérdezte Donald Trump. „Nem” - válaszolta egyértelműen Nancy Pelosi. Ez volt az a pillanat, amikor az elnök fogta magát és kisétált a találkozóról. A mexikói határra tervezett fal ügye azonban szorosan összefügg egy másik problémával. Ma ugyanis éppen három hete annak, hogy részlegesen leálltak a kormányhivatalok és kormányzati ügynökségek. Trump döntése értelmében ugyanis az ott dolgozó mintegy 800 ezer ember addig nem kap fizetést, amíg a törvényhozók nem fogadják el az elnök által beterjesztett büdzsét, benne a falra építésre szánt dollármilliókkal. A novemberi időközi választás óta demokrata többségű képviselőház erről hallani sem akar. De sok republikánus is velük ért egyet, hiába állította Trump, hogy „pártunk nagyon egységes”. Ezt a republikánus törvényhozókkal tartott tárgyalása után nyilatkozta, annak ellenére, hogy a kisebbségi frakció vezetője is kérdőre vonta. „Miért vegzálja az embereket azzal, hogy nem nyitja meg a pénzcsapokat?” - kérdezte tőle Chuck Schumer. Mire Trump azzal tromfolta le, hogy „ez nem politikai kérdés, én a legjobbat akarom az egész országnak”. Majd ezek után azt írta a Twitteren, hogy „tiszta időpocsékolás” a kongresszusi vezetőkkel tárgyalni. Az elnök hajthatatlannak mutatkozik egy másik ügyben is. Közölte, hogy ezentúl nem válaszol a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság egyetlen kérdésére sem. A testület azt vizsgálja, a 2016-os elnökválasztási kampányban összejátszott-e Trump csapata az oroszokkal, nyilvánvalóan a másik jelölt, Hillary Clinton lejáratása érdekében. Tavaly novemberben az elnök írásban még válaszolt Mueller kérdéseire. Most azonban Rudolph Giuliani, az elnök személyes ügyvédje azt mondta,"mi a magunk részéről befejeztük". Hozzátette, a bizottságnak nem lehet olyan kérdése, amire "ne tudná a választ". Mindez azért különösen figyelemre méltó, mert Nancy Pelosi már megpendítette, esetleg vádeljárást indítanak, hogy elmozdítsák hivatalából Trumpot.