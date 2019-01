Elszámolták a bölcsődét, elúszott negyedmilliárd Csornán

Egy nyolcvan férőhelyes bölcsőde építése hiúsult meg azért, mert a tényleges kivitelezési költség végül közel a duplája lett volna annak, mint amennyire pályázott az önkormányzat - állítja Dani Richárd, a kisváros egyik MSZP-DK-s képviselője.

Egymást érik a gyanús beruházások Csornán – állítja a Győr-Moson-Sopron megyei kisváros egyik MSZP-DK-s képviselője, Dani Richárd. Az ellenzéki politikus mindenekelőtt azt említette: a közelmúltban egy nyolcvan férőhelyes bölcsőde építése hiúsult meg azért, mert a tényleges kivitelezési költség végül közel a duplája lett volna annak, mint amennyire pályázott az önkormányzat. Emiatt, tette hozzá, a város kénytelen volt visszaadni az államkincstárnak a beruházásra elnyert, de kevésnek bizonyult 243 millió forintot. A bölcsőde azóta sem készült el, a beruházás lóg a levegőben. Végeztek viszont egy tér felújításával és a termelői piac kialakításával a városban, ám a civilben építési vállalkozóként dolgozó képviselő szerint ebben sem volt sok köszönet. A munkálatok végösszege ugyanis több mint másfélszer nagyobb lett annál, mint amennyit eredetileg terveztek. Dani Richárd kiemelte: a pályázati pénzből a konkrét építési munkákra bruttó 55 millió forintot terveztek. Ehhez képest az első közbeszerzési pályázaton a legjobb kivitelezői árajánlat 123 millió forintról szólt. Új eljárást írtak ki, de még így is 85 millió forintért vállalta csak el a munkát a nyertes kivitelező. – Így 30 millió forinttal többet kénytelen fizetni a város, holott a fejlesztés egy fillérjébe sem került volna, hiszen az önrész nem volt pályázati feltétel – fogalmazott Dani Richárd. A beruházás kapcsán a politikus megemlítette, különös volt az is: az önkormányzat mindössze négy nappal a beadási határidő lejárta előtt döntött arról, hogy elindul a pályázaton. A tervezővel pedig a pályázat benyújtásának napján kötött szerződést, miközben a kész terveket már a szerződés aláírása előtt egy héttel eljuttatta a városházára. A képviselő úgy látja, hogy a keleti iparterület fejlesztése kapcsán is akadnak szokatlan „jelenségek”. A fejlesztésre 2017 nyarán kapott mintegy 309 millió forintot Csorna, de a közbeszerzési eljárás mind a mai napig nem indult el. – Így egyelőre remény sincs arra, hogy egyhamar működő vállalkozások, és új munkahelyek létesüljenek az ipari parkban – jegyezte meg. A vitatott fejlesztések kapcsán megkerestük Csorna vezetését is. Bónáné Németh Katalin, a város kormánypárti polgármestere – előrebocsátva, hogy az elmúlt két évben a terület- és településfejlesztési operatív program pályázatain 1,208 milliárd forintot nyert Csorna – elmondta: a keleti iparterület fejlesztéséhez az engedélyek beszerzése az első negyedév végére várható, ezután indul a közbeszerzés, hogy közművesíthessék az ipartelkeket. Arról nem ejtett szót a polgármester, hogy mi okozta a késlekedést. A bölcsőde ügyében elismerte, valóban visszalépett a pályázattól a város. Ezt azzal indokolta: egy ilyen intézménynél a kiszolgáló helyiségre szigorúak a jogszabályi előírások, ami jelentősen növelte a kivitelezés költségét. Arról nem beszélt, hogy erre miért csak a pályázat után ébredtek rá. Ezzel együtt állította, nem mondanak le a bölcsődéről, amint lesz újabb pályázat, akkor ismét indulnak – de már nagyobb összegre nyújtják be igényüket.