Lázár Brüsszelbe megy

A kormány és a gazdasági kabinet döntéseiről is beszélt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón, de egyéb témákat is érintett. Többek között bejelentette azt is, hogy jövő hét szerdán Brüsszelbe utazik, hogy tisztázza a magyar uniós források kifizetésével kapcsolatban felmerült problémákat.