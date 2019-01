Ötven milliárdból rendez vadászati világkiállítást a kormány - csak épp a "világnak" felejtettek el szólni róla

Semjén Zsolt régi álma a 2021-es nagyszabású rendezvény, amelyre már idén 7 milliárd forintot költenek. Most pedig kiderült, hivatalosan nem is minősül világkiállításnak.

Budapest 1971-ben rendezett vadászati világkiállítást, Semjén Zsolt pedig régóta tervezi, hogy az esemény ötvenéves évfordulóját egy hasonló nagyívű rendezvénysorozattal kellene megünnepelni - derül ki a hvg.hu cikkéből . A portál szerint az esemény a hozzá tartozó infrastrukturális beruházásokkal együtt alsó hangon 50 milliárd forintba kerül majd, egy decemberi kormányhatározat például csak 2019-re 7 milliárdot rendelt az előkészítésre. Az 50 milliárd forintos büdzsé meglehetősen soknak tűnik, de hát mégiscsak egy világkiállításról van szó, mondhatnánk. Csakhogy az igazi csavar a történetben, ahogy azt a hvg.hu többek közt egy vadászati ügyekben jártas, névtelenséget kérő olvasója segítségével feltárja, hogy

a rendezvény valójában nem is lesz igazi világkiállítás,

az illetékes nemzetközi iroda (BIE) ugyanis nem vette fel a rendezvényt a világkiállítások hivatalos sorába. A portál érdeklődésére a BIE meg is erősítette: nem tud róla, hogy akár világkiállításra, akár speciális világkiállításra sor kerülne 2021-ben Magyarországon. És már nem is fog, a jelentkezési határidő ugyanis 2016-ban lejárt, eddig az időpontig pedig nem kérvényezett semmit hazánk.

A dolog már korábban is gyanús volt, hiszen míg az eseményre tavaly júliusban még mint a "2021. évi Egy a természettel világkiállítás (a továbbiakban: Világkiállítás)" hivatkozott a Magyar Közlöny, addig egy a kormány által novemberben kiadott határozat már a "Egy a természettel – Nemzetközi Vadászati és Természetismereti Kiállítás" nevet használja, és világkiállítás helyett következetesen "rendezvénysorozatról" beszél. A hvg.hu elemzése szerint könnyen lehet, hogy éppen ez, mármint a rendezvénysorozat-jelleg az oka annak, hogy a kormány nem is folyamodott a világkiállítás minősítésért, mert akkor speciális szabályok kötnék a rendezést – például 20 napnál nem tarthatna tovább. A kormány viszont ennél hosszabbra, a hozzá kapcsolódó tematikus programokkal majdnem az egész évre szólóra tervezi az eseményt. Elvégre azt az 50 milliárdot valahogy el kell költeni. Más kérdés, hogy könnyű belátni, ha a program nem kerül be a hivatalos világkiállítások sorába, az jelentősen visszavetheti a nemzetközi érdeklődést, vagyis

félő, hogy abból a bizonyos 50 milliárdból valami olyat rendezünk, ami rajtunk kívül senkit nem érdekel majd.