A város polgármestere abban bízik, hogy a folyamatban lévő büntetőeljárás feltárja a pénz útját. A közvagyon eltüntetésére sem a fideszes felügyelet alatt álló önkormányzati cég, sem a pénteken éppen a városban kampányoló Orbán Viktor sem adott magyarázatot.
Nagy Gábor Bálint Hadházy Ákosnak írásban erősítette meg, hogy az évtizedes bűnügyben nem találnak bizonyítékot. Csakhogy az amerikai szövetségi nyomozóiroda szerint a legmagasabb kormányzati tisztviselők is kaphattak a csalással szerzett milliárdokból.
A főpolgármester most 12 milliárd forintot vár a kabinettől a tömegközlekedés működtetésére. Szerinte nettó hazugság, ami a csütörtöki kormányinfón elhangzott, hogy a főváros többel tartozik.
A külgazdasági és külügyminiszter a magyar adófizetők támogatását ígérte a jogerősen elítélt Milorad Dodiknak. Kísérete akkora volt, hogy a magánrepülőgépnek kétszer kellett fordulnia Budapest és a bosznia-hercegovinai szerbek fővárosa között.
A miniszterelnök politikai igazgatójának kuratóriumi elnökletével tevékenykedő alapítvány birodalma folyamatosan bővül az Orbán-kormány segítségével.
Hadházy Ákos vette észre, hogy a fideszes politikus a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökeként vett ki jelentős osztalékokat a korábban ingyen átvett állami cégekből.
Gőzerővel folytatódik a magyar haderő és hadiipar fejlesztése Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint. A honvédelmi miniszter mindazonáltal leginkább Donald Trump hivatalba lépő amerikai elnökben és az általa teremtett békében bízik.
Ez nagyjából napi 452 millió forintot jelent, 25 milliárddal több a 2024-re előirányozott 140 milliárdnál.
Az építési és közlekedési miniszter városonként követel több száz millió forintot az általa pártállástól függetlenül lopással vádolt Győrtől, Nyíregyházától, Hódmezővásárhelytől, Salgótarjántól is.
Az áremelkedésről szóló szerződésmódosítást a választás előtt három nappal írták alá, de csak most lett nyilvános.
A pénzügyminiszter szerint az új központban a közép-ázsiai gyökerű magyar kultúrát őrzik.
Az ígért üvegpalotának nyoma sincs, ahogyan a pénznek sem.
A havi illetmény és munkabér mellett jutalmak, motivációs és szolgálati elismerés, cafeteria, egészségpénztári hozzájárulás, munkába járást, valamint albérleti költségekre fordítható és egyéb szociális juttatások, illetve további „meghatározott pénzbeni és természetbeni” juttatások illetik meg a dolgozókat.
Az ellenzéki politikus az uniós közbeszerzési értesítőben szúrta ki, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter még 270 milliót dobott a karcagi „csodába”.
A momentumos Tompos Márton meglepő következtetésekre jutott.
A nyomozásnak 69 gyanúsítottja van, öt embert köröznek, az eddigi adatok szerint 26 országban 267 sértett sérelmére követtek el különféle bűncselekményeket.
A cégeivel a kormányzati kommunikációs pályázatokon sorra nyerő kommunikációs vállalkozónak elég volt jogi eszközökkel fenyegetőznie.
Az állami energiaszolgáltató az önkormányzatoktól spórolást kér, amit duplán fizettet meg, de a sportba önti a pénzt.
A meglehetősen ritkán ülésező szervezet kapta meg a Városligetre néző Róheim-villát, ahol egyébként egykor Tisza Istvánt meggyilkolták.
A kormánytól két hónapja kérték, most önként kitették a közérdekű adatok egy részét a kabinet honlapjára.
A több mint egy hónapja bejelentett áremelkedést most nyolcmilliárddal fejelték meg, ám az eredeti kormányhatározathoz képest már 34,5 milliárdnál is több közpénzt öntenek betonba.
Mire fordítják a bőkezű Miniszterelnöki Kabinetiroda milliárdjait? Egy „konzervatív kávézónak” például 600 millió forint jutott.
Bár még egy műemlék sem készült el teljesen, a NER-közeli vállalkozások pénzüknél maradnak.
Az emelést Szabó Tünde sportért felelős államtitkár jelentette be.
A vasúttársaság olyan lassú, hogy csak hosszabb távú céljai között szerepel a nagy sebességre képes vonatok beszerzése. Erre eddig 10 év alatt 1300 milliárd is kevés volt.
A mostani költéssel csak idén már 28,4 milliárd forintnál tart a kormányzati kommunikációs hadjárat közpénzből finanszírozott költsége.
A 2016-ban létrehozott Magyar Turisztikai Ügynökség, amelynek Orbán Ráhel is előszeretettel ad tanácsokat, jóformán szabadon dönthet az öt kiemelt fejlesztési térségre szánt állami forrásokról.
A Terror Háza Múzeum főigazgatója ezúttal a rendszerváltás 30. évfordulójára való emlékezést koordinálhatja kormánybiztosként. A programra a tervek szerint összesen 12 milliárd forintot költenek.