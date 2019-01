Feladta a leckét Bukarestben Tusk

Ötre emelkedett a hivatalosan katasztrófa sújtotta területnek számító bajorországi járások száma, és többen megsérültek, amikor lavina zúdult egy svájci szálloda éttermébe. Az Alpokban ismét jelentős mennyiségű hó várható.

Életveszélyessé váltak a bajorországi erdők a havazás miatt, a német tartományban állandósult a közlekedési káosz, pénteken pedig újabb járásban hirdették ki a katasztrófaállapotot. Az MTI a több mint 800 ezer hektáron gazdálkodó bajor állami erdészeti vállalat (Bayerische Staatsforsten) pénteken kiadott figyelmeztetése alapján azt írja: az egész tartományban veszély fenyeget, egyik pillanatról a másikra akár egészséges, stabilan álló fák is kidőlhetnek az ágakra nehezedő hó súlya miatt. A fakidőlés és az ágtörés veszélye következtében felfüggesztették a munkát, és mindenkinek azt javasolják, hogy kerüljék el az erdőket. A csaknem egy hete tartó havazás Németország déli és nyugati részén sokfelé megbénította a közlekedést, a régió egyik legfontosabb útján, az A8-as autópályán péntekre virradóra ismét hatalmas torlódás alakult ki a síkos útpályán keresztbe fordult teherautók miatt. A müncheni repülőtéren 90 járatot töröltek, Frankfurtban, Németország legnagyobb nemzetközi repülőterén pedig száznál is többet. A vastag hóréteg az épületek tetőszerkezetét is megterheli. A München térségében fekvő Memmingenben például négy tornacsarnokot is bezártak, mert félő, hogy beszakad a tető. Elővigyázatosságból több szupermarket is zárva tart. A traunsteini járásban beszakadt egy raktárépület tetőszerkezete, személyi sérülés nem történt – jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) bajor tartományi közszolgálati médiatársaság. Pénteken Garmisch-Partenkirchenben is katasztrófaállapotot hirdettek, így



ötre emelkedett a hivatalosan katasztrófa sújtotta területnek számító bajorországi járások száma.

A helyi hatóságok az országos katasztrófavédelmi szervezet (THW) és a hadsereg (Bundeswehr) segítségével dolgoznak, Berchtesgaden járásban például kétszáz katona bevetésével igyekeznek ellátni a külvilágtól elzárt települések lakosságát, és megszabadítani a helyenként több méter magas hórétegtől az épületek tetejét. A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint a következő napokban ismét jelentős mennyiségű csapadék várható, az alacsonyabban fekvő régiókban főleg eső, a 800 méter feletti térségekben viszont további 50-100 centiméterrel vastagodhat a hótakaró jövő keddig.

Jelentős havazás várható az Alpokban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán közölte: az Alpok egyes részein „extrém” mennyiségű hó gyülemlett össze, vannak olyan meteorológiai állomások, ahol a hóvastagság a 300 centimétert is meghaladja. Az előrejelzések alapján a következő bő négy napban több hullámban várható csapadék, amely jórészt hó formájában hullik majd.

„A sípályák tehát gőzerővel üzemelnek, azonban tovább nő a lavina veszély, illetve közlekedési fennakadásokat is okozhat a nagy mennyiségű hó”

– hangsúlyozta az OMSZ.